Il canale di Rete4 per la prima serata di martedì 27 luglio propone un grande classico della comicità italiana che vede impegnati come protagonisti Christian De Sica e Renato Pozzetto. I due attori sono Ricky & Barabba, i personaggi che danno il titolo a questa commedia in onda a partire dalle ore 21:25. Tutto sulla trama e sul cast del film.

Ricky & Barabba: il cast della pellicola

Ricky & Barabba è un film comico del 1992 nel quale Christian De Sica ha il doppio ruolo di attore e regista. Per la terza volta dietro la macchina da presa l’attore propone una commedia passata alla storia che racconta l’inaspettata amicizia tra un ricco imprenditore sul punto di suicidarsi ed il senza tetto e scansafatiche che lo salva.

Il miliardario che sta per farla finita di Riccardo Morandi è interpretato da un volto noto della comicità italiana come Renato Pozzetto. Grande attore dalla lunghissima carriera, ha saputo conquistare il pubblico con la sua particolare forma di umorismo condita da una vena surreale che lo hanno portato a segnare la comicità italiana in duo con Aurelio Ponzoni nella storica coppia Cochi e Renato e in svariate pellicole divenute cult come Sono fotogenico o Mia moglie è una strega.

Nel film che vede in Barabba l’altro protagonista, interpretato ovviamente da Christian De Sica, si vanta anche la partecipazione di Francesca Reggiani (Elena Salvetti Morandi), Franco Fabrizi (Salvetti) e Sylva Koscina (Cristina Bonetti).

Ricky & Barabba: la trama del film

Ricky Morandi è un miliardario che ha contratto dei grandi debiti a causa di una idea rivelatasi un fallimento che lo ha portato ad investire tutti i suoi risparmi. Ormai disperato e senza via d’uscita decide di farla finita impiccandosi da un ponte ma arrivato in suo soccorso Barabba che lo salvo.

L’uomo è un nullatenente che in realtà si era lanciato nel gesto per prendere la corda che Ricky stava usando per il disperato gesto.

Il miliardario per ripagarlo del gesto invita il barbone a casa sua per sdebitarsi in qualche maniera ma lì scopre che la moglie ha abbandonato il tetto e lo sta per lasciare a causa dei suoi insuccessi.

I due iniziano dunque uno strano viaggio in cerca della moglie di Ricky che li metterà in contatto con le loro grandi diversità e tra imprevisti e spericolate avventure non riusciranno a riconquistare la moglie del miliardario ma riusciranno a salvare le sue fortune grazie proprio a Barabba.