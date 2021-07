Salvo Sottile si sta godendo le vacanze estive dopo la stagione trascorsa alla conduzione de I Fatti Vostri. Il presentatore di origini siciliane non perde mai occasione di tenere aggiornati i suoi follower di Instagram su quanto sta accadendo in Italia e nel mondo, ma ogni tanto condivide anche scatti di sé nel tempo libero. In uno dei suoi ultimi post, l’ex volto di Quarto Grado è apparso nelle vesti di padre, al fianco della figlia, alla quale ha dedicato un pensiero speciale.

Salvo Sottile con la figlia: lo scatto e la dedica social

Qualche giorno fa, sul profilo Instagram di Salvo Sottile è apparso un post diverso da quelli che condivide di solito. Il conduttore infatti usa spesso la sua pagina personale per diffondere notizie e informazioni fra i suoi follower, condividendo con loro post-notizia di taglio simil-giornalistico. Qualche giorno fa però Salvo ha voluto togliersi per un attimo i panni del giornalista, per indossare quelli di “papà“.

Il conduttore ha condiviso infatti un selfie scattato in compagnia della figlia Maya, una ragazzina dai profondi occhi scuri. Nell’immagine la bambina sorride al suo fianco portandosi una mano alla bocca e il suo viso è incorniciato dai capelli castani, raccolti in un acconciatura morbida.

Sottile scatta la foto sorridendo fiero della sua bambina. “Che ci posso fare? Sono innamorato“ è il commento affettuoso scritto dal giornalista, che ribadisce il suo amore per la figlia con l’hashtag “#dadinlove“.

Salvo Sottile: chi sono i figli e l’ex moglie

Salvo Sottile non è solito condividere immagini che lo ritraggono insieme alla famiglia, preferendo mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata. Dal 2004 al 2019, il giornalista è stato sposato con la collega Sarah Varetto, conosciuta negli studi di Sky, dove entrambi lavoravano e dove lei sarebbe tutt’oggi impegnata professionalmente.

Dalla loro unione sono nati due bambini. Il primogenito della coppia si chiama Giuseppe, dovrebbe essere nato nel 2004 e sembrerebbe condividere con il padre la passione per il tennis. In passato Salvo ha pubblicato alcune immagini scattate proprio sul campo insieme al ragazzino. Maya è invece la secondogenita dei due giornalisti e dovrebbe essere nata nel 2010.