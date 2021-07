La sorella di Cristiano Ronaldo si trova da venerdì in ospedale. Katia Aveiro, questo è il suo nome, è stata ricoverata dopo essere risultata positiva al Covid. Come da lei stessa rivelato, il virus le avrebbe provocato la polmonite, ma le cure ricevute sembrerebbero aver fatto rapidamente effetto.

La sorella di Cristiano Ronaldo ricoverata per Covid: il racconto

Liliana Cátia dos Santos Aveiro, nota al pubblico come Katia Aveiro, sorella maggiore di Cristiano Ronaldo è stata ricoverata per Covid. La donna si troverebbe attualmente all’ospedale di Funchal, capitale dell’arcipelago di Madeira, in Portogallo.

Come spiega Sport Mediaset, la sorella di Ronaldo sarebbe risultata positiva al Covid il 17 luglio e si sarebbe recata presso la struttura ospedaliera lo scorso venerdì. Qui i medici avrebbero deciso di ricoverarla, dopo averle diagnosticato una polmonite, causata proprio dal virus.

Nelle ultime ore, la stessa Katia ha aggiornato i suoi follower di Instagram sulle sue condizioni di salute, con un lungo post pubblicato sul suo profilo. “L’ultimo tipo di pubblicazione che vorrei fare” ha iniziato riferendosi alla spiacevole notizia che si trovava a dover riferire. Katia ha poi spiegato di aver trascorso alcuni giorni in isolamento a casa, dopo aver scoperto di essere positiva al Covid e di essere poi stata costretta a recarsi in ospedale per via un peggioramento.

“Ho preso la polmonite a causa di quel maledetto virus” ha annunciato, dedicando poi parole di lode a chi si sta occupando di lei. “Qui mi sto riprendendo, grazie a Dio e grazie all’ospedale di Funchal con un’équipe medica meravigliosa” ha scritto.

La sorella di Ronaldo ricoverata per Covid: “Mi libererò da questo”

Nelle ultime ore, Katia Aveiro ha pubblicato ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. La sorella del calciatore, che su Instagram vanta un discreto seguito, ha annunciato di voler tenere un “diario giorno per giorno”.

La sorella di Ronaldo lavora da anni come cantante e gestisce un blog molto apprezzato dai suoi fan. Rivolgendosi a chi la segue, Katia ha invitato all’assunzione di speciali “vitamine”: “gioia, pace e volontà di vivere”. “Sto guarendo e mi libererò da questo…” ha aggiunto poi fra le stories, desiderosa di riacquisire le forze il più presto possibile.

La Aveiro ha parlato anche dei vaccini, rivelando di non averlo ancora effettuato. “Non l’ho fatto, ma ora questo è quello che mi interessa meno…” ha commentato.

“Nel mio gruppo di positivi c’erano persone vaccinate e hanno avuto ricoveri e sintomi molto forti: non mi va di discutere, al momento quello che mi interessa è la guarigione mia e di quelli che sono in questa situazione come me” ha aggiunto lapidaria.

Attualmente Cristiano Ronaldo non ha commentato publicamente la notizia, ma è probabile che si sia messo in contatto con la sorella privatamente. In passato lei ha mostrato grande affetto nei suoi confronti, dicendosi orgogliosa del suo talento.