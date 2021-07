Un mese dopo la fine del loro viaggio nei sentimenti, Filippo Bisciglia riaccoglie i protagonisti di questa edizione di Temptation Island. Il conduttore ritrova fidanzati e fidanzate che, insieme o separatamente, svelano come stanno andando gli affari di coppia e se le cose siano cambiate nel mentre.

Le coppie di Temptation Island un mese dopo

Temptation Island, anche quest’anno, ha messo a dura prova i sentimenti delle 6 coppie protagoniste di questa edizione, conclusasi questa sera con gli ultimi due falò di confronto. Tra delusioni e riavvicinamenti, lacrime e litigi, le coppie di quest’anno hanno dato vita a dibattiti accesi, culminati con la fatidica domanda di Filippo Bisciglia: volete uscire insieme o separati?

A distanza di un mese dalla fine del docu-reality, scopriamo insieme se ogni coppia ha confermato o meno la scelta manifestata ai falò.

Valentina e Tommaso

Valentina e Tommaso si presentano da Filippo Bisciglia uno dopo l’altro, segno che la decisione presa al falò è confermata e che i due non stanno più insieme. La ragazza spiega che, una volta usciti dal programma, si sia sentita e vista con Tommaso ma che abbia deciso di non concedergli una seconda possibilità. Troppo forte la delusione per il tradimento di Tommaso ai suoi danni, con il ragazzo che nel villaggio si è avvicinato alla tentatrice Giulia sino a baciarla.

Tommaso spiega: “Quando siamo rientrati in casa non ci siamo visti subito. Ho aspettato un paio di giorni e ci siamo visti. In quei giorni mi sono sentito con Giulia e ci siamo visti, ma non c’è stato niente di serio“. E, su Valentina, rivela di avere tutta l’intenzione di riconquistarla: “Valentina la amo ancora e farò di tutto per rimanere con lei. Non stiamo più insieme, quello che è successo era una cosa grave, dettata dalla mia impulsività.

Ma farò di tutto per tornare con lei“.

Valentina conferma: “Il sentimento è cambiato“

Valentina, tuttavia, è convinta che quello che prova per lui non sia più amore. E soprattutto che, senza lui al suo fianco, sia finalmente tornata a riassaporare il dolce sapore della libertà: “Lui ci spera, ma io non contemplo più un rapporto del genere. Io per lui non provo l’amore di prima, sono delusa, il sentimento è cambiato. Ho dolcezza per lui, ma io sto a casa mia e lui a casa sua. Vedo i miei amici senza vincoli, non voglio storie da nessuno“.

Alla chiacchierata si unisce a sorpresa anche Giulia, la single che aveva fatto breccia nel cuore di Tommaso.

La ragazza, riferendosi proprio a Tommaso, offre la sua versione dei fatti: “Dopo la puntata mi ha subito chiamato, ci siamo visti ed è rimasto con me la notte. Non è successo nulla di intimo, anche se lui voleva“. E aggiunge come alcuni comportamenti di Tommaso l’abbiano fatta titubare circa la possibilità di instaurare un legame con lui: “Nella mia vita voglio una persona decisa, che sa quello che vuole. Vedendo che un giorno dice una cosa e il giorno dopo un’altra, non me lo merito“.

Claudia e Ste

Claudia e Ste hanno confermato la loro scelta e arrivano da Filippo Bisciglia insieme e più raggianti che mai.

E, anche per quanto riguarda l’organizzazione delle loro imminenti nozze, ogni dubbio sembra svanito, come spiega la ragazza: “Quando siamo tornati c’è stato un notevole cambiamento. Per quanto riguarda il discorso del matrimonio, ci siamo messi all’opera con entusiasmo. I miei dubbi sono svaniti“.

Anche Ste si dice felice dell’armonia ritrovata con la sua dolce metà: “Usciti da lì, vedo proprio l’entusiasmo in lei. Adesso vedendola che si organizza anche più di me, mi fa felice veramente“. Dolcissima la sua dichiarazione d’amore a Claudia: “Vedo un futuro felice, con magari due figli accanto.

Spero che la luce che vedo ora rimanga per sempre“. La coppia si congeda dal conduttore porgendogli una busta speciale: sarà presente anche lui tra gli invitati al matrimonio.

Jessica e Alessandro

Jessica e Alessandro si presentano alla chiacchierata con Filippo Bisciglia separatamente, segno che le cose non siano cambiate dopo il loro turbolento falò di confronto. Alessandro, a tu per tu con il conduttore, afferma: “Sto benissimo. Siamo ancora separati. Dopo il programma siamo andati a casa, ho preso le mie cose e me ne sono andato“. E rivela come, dopo la trasmissione, abbia rivisto la single Carlotta con la quale ha voluto continuare la conoscenza iniziata nel villaggio: “Sono andato a Roma a trovarla e spero che continui e che vada tutto bene“.

Dopo Alessandro è il turno di Jessica, che rivela a Bisciglia: “I primi giorni è stato molto strano, poi però mi sono abituata. Meglio così, poi adesso siamo in rapporti civili e gli voglio bene“. Anche lei è intenzionata a continuare una conoscenza, questa volta con il single Davide: “Ci sentiamo abbastanza spesso e spero un giorno di vederlo, se da entrambe le parti c’è voglia. Lui caratterialmente mi piace molto, mi ha fatto sentire le farfalle nello stomaco, che non sentivo da tanto tempo“.

Floriana e Federico

Federico e Floriana stanno ancora insieme e arrivano raggianti da Filippo Bisciglia. Il ragazzo spiega come sia stato difficile inizialmente farsi perdonare: “Arrivati a casa è stata un po’ dura, lei ancora non aveva assorbito tutto. Ho iniziato a darle più attenzioni e pian piano mi sono fatto perdonare“.

Anche Floriana conferma le difficoltà iniziali: “All’inizio è stato difficile, non puoi dimenticare. Ma sto realmente notando i suoi cambiamenti, che lui è davvero innamorato di me. Adesso è più presente dentro casa“. Federico ne è sicuro: “Sto cambiando, è la persona che voglio accanto”

Manuela e Stefano

Manuela e Stefano si sono ufficialmente lasciati, come spiega la ragazza da sola: “All’inizio l’ho invitato un attimo a salire, abbiamo parlato a lungo, ci siamo abbracciati e ci siamo messi a piangere. Ci siamo detti che non volevamo finisse così. Durante l’abbraccio mi ha respinto perché mi ha detto che gli facevo ancora effetto. Lui cominciava ad insultarmi e io ho ricominciato a piangere. Mi manca, però non poteva più andare avanti così“. A sorpresa, poi, la raggiunge Luciano e i due confermano al conduttore di essersi rincontrati dopo la fine del programma.

Dall’altro lato Stefano conferma quanto detto in precedenza da Manuela: “Adesso sto meglio, all’inizio è stata un po’ dura. Tornati a casa ci siamo rivisti e ci siamo parlati, come mai fatto prima. Poi ci siamo accesi, abbiamo proseguito la discussione con toni accesi. Lei mi rinfaccia il fatto che adesso abbia trovato il suo principe azzurro. Un po’ mi dà fastidio, ma penso anche che forse abbia trovato la persona che assomiglia più a lei“.

Natascia e Alessio

Natascia e Alessio arrivano da Filippo Bisciglia contentissimi: la decisione presa al falò di tornare a casa insieme è stata confermata. “Stiamo lavorando per capirci e comunicare meglio“, l’ammissione di Natascia. E Alessio rivela il desiderio che entrambi stanno cullando e che sperano possa concretizzarsi in futuro: “Crearci una famiglia sicuramente“.