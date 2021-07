L’edizione 2021 di Temptation Island è finita con la puntata finale andata in onda ieri sera 28 luglio. Le coppie protagoniste degli ultimi falò conclusivi sono state due, quelle formate da Manuela e Stefano e da Alessio e Natascia.

I colpi di scena non sono mancati, tra tutti, soprattutto la lite accesissima di Manuela e Stefano e il bacio passionale della fidanzata con il single Luciano. Manuela ha oltrepassato ogni confine, finendo per alzare le mani su Stefano.

Una scena poco carina per un finale coi fiocchi che ha intrattenuto il pubblico e lasciato il segno.

Manuela senza controllo picchia Stefano al falò di confronto

La coppia formata da Manuela e Stefano è stata una delle più chiacchierate dell’ultima edizione di Temptation Island.

I due non hanno mai convinto del tutto e, anche nella puntata finale, le loro discussioni hanno lasciato non pochi dubbi.

La puntata si è aperta con un’esterna modello “favola” tra la fidanzata e il single Luciano. Il momento romantico si è concluso con una serie di baci che hanno lasciato senza fiato protagonisti e pubblico. Quando, a questo punto, eravamo tutti convinti che Manuela avesse finalmente preso una decisione, ecco che l’incertezza della ragazza torna a galla.

Ancora una volta, Stefano non era l’uomo fatto per lei, ma quasi quasi sembrava se lo volesse riprendere un’altra volta. Tante erano le emozioni in campo che Manuela ha passato il segno e ha provato a picchiare Stefano al falò di confronto finale. Una reazione un po’ troppo emotiva per una che, in teoria, si trovava su quel tronco solo per chiudere una storia e aprirne un’altra con Luciano.

Manuela litiga con Stefano, la tensione non cambia un mese dopo

Le coppie scelte quest’anno dalla redazione di Temptation Island si sono distinte tutte per essere ancora più complicate del solito.

Problemi futili, sensazioni contrastanti e tantissima incertezza.

L’incontro un mese dopo la finale del reality con Filippo ha evidenziato ulteriormente il fatto che forse erano proprio i protagonisti ad avere problemi e non solo il rapporto di coppia. Manuela dopo aver picchiato Stefano al falò, quasi allude a un’eventuale ripartenza tra i due e, poi, ricomincia il consueto elenco dei difetti del ragazzo. Insomma, anche se divisi, sembrava che la ragazza volesse ancora fargliela pagare.

