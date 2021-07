È morto Joey Jordison, batterista e fondatore degli Slipknot (e non solo), band heavy metal famosissima in tutto il mondo. Il musicista aveva 46 anni e si è spento nel sonno, da anni lottava contro un brutto male che lo aveva costretto a lasciare la band nel 2013.

Morto Joey Jordison batterista e fondatore degli Slipknot

A dare l’annuncio della prematura morte di Joey Jordison è stata la famiglia con un comunicato rilasciato a Rolling Stones, e ripreso dalle testate giornalistiche di tutto il mondo, si legge: “Siamo addolorati nel condividere con voi la notizia che Joey Jordison, prolifico batterista, musicista e artista, è morto pacificamente nel sonno il 26 Luglio 2021.

La morte di Joey ci ha lasciato il cuore vuoto e un indescrivibile dolore. Chi conosceva Joey, riconosceva il suo ingegno, la sua personalità gentile, il cuore gigante e il suo amore per tutto ciò che riguarda la famiglia e la musica”.

Joey Jordison è morto a soli 46 anni, non è stato reso noto se a contribuire alla causa del decesso sia stata la malattia contro la quale lottava da anni, per la precisione dal 2013, quando ha lasciato la band.

La Mielite Trasversa, la malattia di Joey Jordison

Era nel 2013 quando, durante la fine di un concerto, Joey Jordison gridava: “Ho perso le gambe“, le sue parole urlate alla band non furono chiare subito, è servita una diagnosi per capire cosa fosse successo.

Seppur Jordison avesse fatto uso di sostanze stupefacenti, quel problema agli arti inferiori aveva una causa più profonda che aveva un nome: la Mielite Trasversa.

Si tratta di una malattia che colpisce il midollo spinale in tutta la sua larghezza, bloccando la trasmissione degli impulsi nervosi che si muovono lungo la colonna. La Mielite Trasversa non ha un solo tipo di decorso, in molti casi tende a risolversi da sola col tempo, nella forma peggiore può arrivare a causare danni permanenti; raramente può evolvere in una neuropatia cronica demielinizzante o sclerosi multipla.

Nel caso di Joey Jordison, la Mielite Trasversa era conseguenza di una sclerosi multipla.

Chi era Joey Jordison

Joey Jordison è considerato uno dei migliori e più influenti batteristi al mondo. Nel 1995 aveva fondato gli Slipknot insieme al percussionista Shawn Crahan e al bassista Paul Gray, morto nel 2010 a seguito di una overdose di morfina. Nel corso della sua lunga carriera nel panorama musica, Joey Jordison aveva fondato altre band musicali e suonato con i Murderdolls, gli Scar the Martyr e dei Vimic.

Nel 2013 l’addio agli Slipknot, annunciato dalla banda sul sito ufficiale, tre anni dopo, in un’intervista rilasciata a Team Rock, Jordison ha raccontato di essere stato allontanato dalla band a causa della sua malattia.