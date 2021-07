Un agente della Polizia Stradale è morto investito mentre tentava di soccorrere un’automobilista. È accaduto a Nuoro, l’uomo aveva 36 anni e lascia una moglie e un figlio piccolo. Al momento sono in corso gli accertamenti sulle dinamiche; l’agente sarebbe stato investito mentre cercava di cambiare una ruota.

Agente della polstrada investito e ucciso

Un agente della polizia stradale di Nuoro è morto questa mattina mentre prestava soccorso ad un automobilista. Stando a quanto ricostruito in una prima dinamica, l’agente si chiamava Marino Terrezza e aveva 36 anni, si trovava sulla strada statale 131 Dcn a Posada, provincia di Nuoro per soccorrere un automobilista in panne che aveva una ruota a terra.

Sceso dalla sua vettura di servizio, l’agente della stradale sarebbe stato travolto da un’auto (inizialmente si era parlato di un furgone) che percorreva la statale che lo ha sbalzato di diversi metri facendolo finire contro un guardrail, uccidendolo sul colpo. Al momento però, si tratterebbe solo di ipotesi, come riferito dal comandante della Polizia Stradaale di Nuoro, sono ancora in corso i rilievi per accertare le dinamiche. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni in merito alla vettura e all’autista che hanno travolto l’uomo.

Il ricordo dei colleghi

Nonostante le operazioni di soccorso siano state avviate immediatamente, con l’arrivo sul posto di ambulanze del 118 e un elisoccorso, i medici non sono riusciti a rianimarlo; purtroppo per Marino Terrazza non c’è stato nulla da fare; sarebbe morto sul colpo.

Amici e colleghi di Marino Torrazza sono sconvolti per l’accaduto, come dichiarato da Vincenzo Chianese, segretario generale di ES Polizia: “Siamo vicini ai congiunti di Marino Terrezza, assistente della Polizia di Stato, in servizio presso il Distaccamento della Polizia Stradale di Siniscola che ha perso la vita stamattina nei pressi di Posada.

Era un professionista sempre disponibile e benvoluto da tutti, l’ennesimo nostro eroe“. Terrezza lascia una moglie e un figlio piccolo