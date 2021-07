La prima serata di Rete4 per giovedì 29 luglio 2021 propone il ritorno di uno dei beniamini dei film action degli anni ’80 e ’90. Sul quarto canale del telecomando torna infatti Steven Seagal nell’energico film Duro da uccidere a partire dalle ore 21:20 circa. Scopri la trama ed il cast della pellicola del 1990.

Duro da uccidere: il cast del film

Duro da uccidere è una pellicola del 1990, diretto dal regista statunitense Bruce Malmuth, noto maggiormente per aver diretto anche il film I falchi della notte nel 1981. Racconta la storia di un poliziotto dal grande intuito, che riesce inizialmente a smascherare un complotto di un politico corrotto ma dovrà fermarsi a causa delle sue condizioni di salute che grideranno vendetta dopo molti anni.

Il poliziotto, di nome Mason Storm, è interpretato dal mitico Steven Seagal ormai una icona dei film action a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Al suo fianco a completare il cast vi sono la bella infermiera Andy Stewart interpretata da Kelly LeBrock, ed ancora gli attori William Sadler, Frederick Coffin, Bonnie Burroughs ed anche Andrew Bloch.

Duro da uccidere: la trama della pellicola in onda su Rete4

Il detective di Los Angeles Mason Storm è un professionista tutto d’un pezzo che sta indagando, grazie al suo grande fiuto, su di un caso di corruzione che vedrebbe coinvolto un politico di alto rango.

Una volta che gli scagnozzi del politico scoprono le indagini del poliziotto cercano di farlo fuori una volta per tutte per non impedire l’ascesa politica del loro capo.

Dato per morto da tutti, ma ovviamente il titolo del film ci svela le sue sorti, Mason Storm si trova invece in coma sotto falso nome grazie ad un collega che lo mette in salvo in una clinica. Rimasto in coma per ben 7 lunghi anni si risveglia, dopo aver ricevuto le cure di una infermiera premurosa che si innamorerà di lui, con un unico scopo in ben chiaro in testa: trovare vendetta.

Il suo risveglio non passerà inosservato ed il suo nemico, ormai diventato un politico affermato, sa che deve bloccarlo una seconda volta perché il detective è l’unico a conoscere il segreto dei suoi atti di corruzione e violenza.