Torna in televisione l’intenso film che racconta la vita di una delle figure più emblematiche e significative dei nostri tempi. Mandela – La lunga strada verso la libertà va in onda giovedì 29 luglio 2021 su Canale 5 a partire dalle ore 21:30 circa. Scopri la trama ed il cast del film con l’attore Idris Elba nei panni del grande attivista e politico sudafricano.

Mandela – La lunga strada verso la libertà: il cast della pellicola

Mandela – La lunga strada verso la libertà (dal titolo in lingua originale di Long Walk to Freedom) è un film che ha fatto il suo debutto nel 2013 ed è stato diretto diretto da Justin Chadwick.

La terza fatica dietro la macchina da presa dell’attore e regista inglese è basata sull’autobiografia Lungo cammino verso la libertà, scritta proprio dal rivoluzionario anti-apartheid ed ex Presidente dello Repubblica del Sudafrica Nelson Mandela.

Il cast principale di attori vede ad interpretare Mandela l’attore britannico Idris Elba, eclettico artista che si è cimentato anche come produttore e regista oltre che come Dj. Al suo fianco recitano Naomie Harris, nei panni di Winnie Madikizela ovvero la seconda moglie di Mandela, Theo Landey ad interpretare Brian Widlake, Gys de Villiers nei panni di Frederik de Klerk ed ancora Terry Pheto in quelli di Evelyn.

Mandela – La lunga strada verso la libertà: la trama del film

La pellicola racconta, seguendo l’autobiografia scritta da Nelson Mandela, tutta la vita del politico ed attivista sudafricano a partire dall’infanzia, passando per la prima militanza politica e la sua attività di avvocato, non tralasciando i 27 anni di prigionia, fino al premio Nobel per la pace ed alla presidenza del suo paese.

Il racconto della storia colpirà il pubblico raccontando anche i segreti di una delle figure più carismatiche ed emblematiche della nostra storia moderna, che con la sua lotta contro l’apartheid è diventato il simbolo della rivoluzione nel suo Paese e che riuscì a valicare i confini nazionali fino ad arrivare all’attenzione mondiale che lo portò al Premio Nobel per la pace.