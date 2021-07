Quarto giorno della ultima settimana del mese di luglio in compagnia delle estrazioni milionarie del Million Day. Oggi giovedì 29 luglio 2021 arrivano alle 19:00 i cinque nuovi numeri che formano la combinazione vincente del gioco e che è in grado di premiare chi tenta la fortuna già a partire da due numeri azzeccati in su. Scopri i numeri estratti a partire dalle ore 19:00 su The Social Post.

Million Day: come riscuotere le vincite messe a segno

I giocatori fortunati che sono in grado di mettere a segno una vincita possono scegliere tra diverse modalità di riscossione del premio vinto a seconda dell’importo e della giocata messa a segno (se fatta direttamente in ricevitoria o attraverso i canali online).

Prendiamo in considerazioni le giocate effettuate in ricevitoria per capire come si possono riscuotere le vincite derivate da queste giocate. Nel caso in cui l’importo dovesse essere inferiore a 543,48 euro sarà possibile prendere la vincita in qualsiasi ricevitoria convenzionata. Le cose cambiano quando la cifra da riscuotere è compresa tra i 543,48 euro e i 2173 euro: in questo caso si può si riscuotere la vincita, presentandosi con lo scontrino vincente, ma solo nella ricevitoria dove è stata effettuata la giocata risultata poi vincente.

Per vincite fino a 10 mila 500 euro bisognerà presentarsi nella ricevitoria dove è stata giocata la schedina vincente, prenotare la riscossione e dopo aver fornito i propri dati scegliere il metodo di riscossione che si preferisce (conto corrente bancario, conto corrente postale o attraverso un qualsiasi sportello della Banca Intesa San Paolo S.p.A.). Per tutte le vincite che superano l’importo di 10 mila 500 euro bisognerà invece rivolgersi recarsi ad una Banca Intesa San Paolo S.p.A e dopo aver compilato un modulo con tutti i propri dati basterà scegliere in che modo sarà accreditata la vincita (le scelte vanno dal bonifico su conto corrente bancario o postale.

Per riscuotere invece le eventuali vincite messe a segno online, solitamente non bisogna fare nulla di che se non aspettare i tempi di accredito della somma vinta sul conto di gioco dal quale è stata effettuata la giocata risultata vincente.

Attenzione: se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo ed anche alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 16:00.