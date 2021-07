Nuova svolta nelle vicende del lungo tira e molla fra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. I due erano diventati amici nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dopo essere usciti avevano continuato a frequentarsi per un periodo, ma negli ultimi tempi i fan si erano detti preoccupati, vedendoli molto distanti. Pochi giorni fa erano apparsi a sorpresa a cena insieme, ma nella ultime ore fra loro sembra essersi scatenata una vera e propria bufera.

Tommaso Zorzi contro Francesco Oppini: un video fa scattare gli equilibri

Giorni fa Tommaso Zorzi e Francesco Oppini erano apparsi insieme dopo lungo tempo trascorso distanti.

I due amici ed ex “vipponi” erano infatti usciti a cena insieme e alcuni video li mostravano complici e intenti a scherzare. Il perfetto idillio fra i due amici sembrerebbe però essere stato distrutto per sempre nelle ultime ore, a causa di alcune parole pronunciate da Oppini. Quest’ultimo sarebbe apparso in un video domestico poi pubblicato sui social e attualmente nuovamente scomparso, all’interno del quale pronunciava la parola “ricch***e”.

In seguito, Oppini si sarebbe poi scambiato alcuni messaggi pubblici con degli amici, trasformando la parola “fro*io” in “ciofro”.

A “scherzare” con lui utilizzando parole tutt’altro che condivisibili vi sarebbe stato secondo Fanpage.it un amico, che non pago dello scambio di messaggi sarebbe andato sul profilo Twitter di Tommaso Zorzi, lasciandovi un commento.

Tommaso Zorzi risponde furioso ai tweet su Francesco Oppini

Nello specifico, l’utente amico di Oppini si sarebbe inserito nel dibattito sostenuto dal vincitore del Gf Vip sui diritti omosessuali e la lotta contro le discriminazioni, ponendogli una domanda in merito all’approvazione delle leggi. “Chiedo per un amico…” avrebbe scritto, nascondendosi dietro il suo pseudonimo.

“Se chiedi per un amico, il tuo amico può chiedere direttamente a me. Carissime cose a te e famiglia” ha risposto invece Tommaso, il cui tweet è tutt’oggi visibile. Il commento dell’utente amico di Oppini sarebbe risulta invece essere stati rimosso. Anche Zorzi sembrerebbe aver “cancellato” qualcosa dal profilo social che più utilizza quotidianamente, in queste ore: il follow a Francesco Oppini.

Più tardi, Tommaso avrebbe inoltre risposto a un follower che lo insultava su Twitter, invitandolo a difendere Oppini, mettendo una volta per tutte un punto alla loro amicizia. Attualmente anche il commento di quest’utente non è più visibile, a differenza della risposta di Zorzi.

“Credo che dopo le recenti uscite di poco gusto e le carnevalate di questa sera ognuno può gentilmente continuare per la propria strada. A presto!” si legge infatti ancora sul suo profilo.

Tommaso Zorzi risponde furioso ai tweet sul suo profilo

Da sempre attenta a ciò che il figlio fa e pronta a difenderlo a spada tratta contro ogni accusa, Alba Parietti è intervenuta sulla questione che in queste ore ha avuto come protagonista proprio Oppini.

“Un’amicizia che è potuta terminare non è mai stata sincera se hai voluto bene a qualcuno” ha iniziato. “Non userai mai le sue confidenze , le sue cadute, le sue debolezze per fargli male e soprattutto per amore verso te stesso non lo permetterai agli altri” ha tuonato sicura in un post Instagram . “Ogni ferita che procuri a chi hai amato e ha avuto fiducia in te , la procuri alla tua speranza e al tuo amor proprio. Sarai, se lo farai solo più solo e più triste” ha aggiunto.

“Inferire contro le debolezze, gli errori altrui e contro le persone che si sono amate significa tradire se stessi, significa fallire come esseri umani” ha continuato.

“Le parole feriscono per come le usi, nel contesto in cui le usi. Non hanno sempre lo stesso significato” ha poi osservato. “Possono essere di cattivo gusto ma non per forza dette con l’intento di ferire– ha spiegato- usare le debolezze, le confidenze o gli scivoloni di un amico per distruggerlo, per affermare se stessi è un’offesa irrimediabile verso se stessi”.

Francesco Oppini nel caos: le sue parole dopo lo scontro con Tommaso Zorzi

Poco fa, anche Francesco Oppini si è espresso sulla questione che lo vedrebbe protagonista in una lite social con Tommaso Zorzi. Dalle sue parole sembrerebbe chiaro che le sue ultime ore siano state piuttosto movimentate. “Trovo surreale decontestualizzare e far risultare attuali delle fresi che, per quanto infelici, sono state scritte più di 8 anni fa e tra l’altro in un contesto goliardico” ha spiegato Oppini, non spiegando a cosa volesse riferirsi. Francesco non ha inoltre mai citato direttamente Tommaso Zorzi, parlando genericamente dei fatti accaduti.

“Sia il nostro linguaggio che la società in cui viviamo si sono evolute e queste parole, che ripeto essere sbagliate, non fanno più parte del nostro gergo” ha aggiunto volendosi discostare dall’atteggiamento del passato.

“Suggerisco a chi si è dedicato a questa ricerca certosina, con il solo scopo di ferirmi e di ledere la mia immagine, di andare a ripescare anche post più recenti ( vedi ultimi 5 anni) nei quali prendo apertamente posizione in favore della comunità LGBTQ+” ha concluso lapidario.