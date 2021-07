Come molti utenti Instagram, Asia Argento ama utilizzare il suo profilo come una sorta di diario fotografico delle sue esperienze professionali e private. L’attrice vanta un seguito di più di 650 mila fan, che non mancano mai di commentare e mettere un “like” alle sue immagini. In queste ore, Asia ha lasciato tutti a bocca aperta, con un post che la mostra vestita di soli indumenti intimi e appesa a delle corde. Lo scatto sarebbe stato scelto per annunciare un’importante novità.

Ieri, sul profilo Instagram di Asia Argento è apparso un post che sembra aver lasciato in molti a bocca aperta.

Nell’immagine, si vede l’attrice tenuta sospesa in aria da delle corde legate a gambe, braccia e busto, per sollevarla da terra. Asia indossa un paio di slip scuri, abbinati a un completo composto da body e collant in pizzo nero trasparente. L’attrice sembra assecondare la forza di gravità che agisce su di lei, lasciando cadere naturalmente la testa all’indietro, verso il pavimento.

La Argento non ha commentato l’immagine con un testo, preferendo riassumere alcune informazioni negli hashtag e nei tag scelti in fase di pubblicazione.

Fra questi si legge la parola “shibari” che indicherebbe una disciplina giapponese che consiste nel legare una persona in un contesto erotico. A quanto pare recentemente è stata utilizzata anche come forma di rilassamento o come forma artistica di scultura vivente.

Asia Argento e l’annuncio social: “C’è puzza di news”

Negli hashtag scelti da Asia si leggono anche le parole “new single”, “new video”, “new life”, “new album”, accompagnate dal breve annuncio: “Out september 2021”, “Fuori a settembre 2021”. Queste informazioni lasciano intendere che la Argento, che lavora anche come cantante, potrebbe essere attualmente impegnata nella pubblicazione della sua nuova fatica musicale.

Questo scatto sensuale potrebbe quindi essere la cover del nuovo disco.

Effettivamente, nelle prime ore della giornata di ieri, Asia ha pubblicato un selfie fra le sue stories, annunciando ironicamente: “C’è puzza di news”. Sempre fra le sue stories, è poi apparso lo scatto pubblicato come post, accompagnato dalla scritta “Che succede?”. Infine, la Argento ha ricondiviso le stories pubblicate da due delle persone che hanno collaborato con lei, taggate anche nella didascalia del post. La prima è su Instagram come “Gestalta” si definisce un’artista e sul suo profilo mostra immagini di soggetti fotografati in pose simili a quella scelta per lo scatto di Asia Argento.

Il secondo è sul social con il nome di “Holly” e sembrerebbe essere un produttore musicale.Quest’ultimo ha commentato la fotografia con la frase: “L’album uscirà presto! Prodotto da me”.

Fra le persone menzionate da Asia nella pubblicazione del suo post spuntano anche i nomi di Vera Gemma, sua amica di lunga data, e di un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Pare infatti che Samuele Barbetta, concorrente dell’ultima edizione del talent, specializzato anche in video-making abbia collaborato allo speciale shooting pre-uscita dell’album.

Asia Argento commenta il nuovo post e l’annuncio del nuovo album fra le stories

Asia Argento commenta il nuovo post e l’annuncio del nuovo album fra le stories

