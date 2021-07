Giulia De Lellis è una delle influencer più seguite in Italia ed è quindi abituata a condividere con i fan su Instagram i momenti salienti della sua vita. La conduttrice di Love Island si è sottoposta alla vaccinazione contro il Covid-19, ma questa volta ha dimenticato di pubblicare la foto, come racconta lei stessa dopo le accuse di alcune persone secondo cui starebbe mentendo.

Unica testimonianza è uno scatto di un’amica che la ritrae in barella dopo l’inoculazione: Giulia De Lellis, infatti, sembra non sia stata molto bene, ma ha poi raccontato l’esperienza ai fan, rassicurandoli sulle sue condizioni.

Giulia De Lellis: dopo il vaccino flebo in barella

Giulia De Lellis ha fatto il vaccino e ha raccontato quanto accaduto su Instagram, spiegando di non aver fatto foto che testimoniassero il momento. “Mi sono proprio dimenticata, non ci ho proprio pensato. Non era una mia necessità in quel momento“, racconta l’influencer nelle Storie, “Ero preoccupata, avevo l’ansia. Invidio le persone che vanno lì bellissime, raggianti…“.

Giulia assicura comunque di essersi vaccinata: “Non avrei motivo di mentire, anzi. Tra l’altro non sono stata neanche molto bene, mi hanno fatto anche una flebo lì per lì“.

L’influencer pubblica poi la foto di lei in barella, scattata da un’amica con cui è andata al centro vaccinale. “Ogni persona sapete che reagisce in maniera diversa“, spiega, “Comprendo l’ansia, la paura, comprendo tutto, però è una cosa che dobbiamo fare. Dobbiamo farla per bloccare questo virus impazzito“.

La Storia Instagram di Giulia De Lellis

L’influencer risponde ai no-vax che l’accusano di mentire sulla vaccinazione

Il motivo per cui Giulia De Lellis spiega l’assenza di foto sembra essere infatti l’accusa ricevuta da alcuni “no-vax o gente fuori di testa” secondo cui in realtà non si sia vaccinata.

“Non ho nessun motivo di mentire, ho solo l’esigenza di essere un buon esempio, motivo per il quale lo mostro e ve lo racconto. Secondo me chi si vaccina è un buon esempio“, conclude.

Approfondisci:

Lorella Cuccarini su Giulia De Lellis e Love Island: “Volete che vi dica?”, e rivela cosa pensa

Giulia De Lellis e la “truffa” a suo nome su Instagram: “Ridicola e grave”, l’ex di Uomini e Donne denuncia sui social