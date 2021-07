Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna “sposi”, entrambi hanno condiviso foto sulle loro Instagram Stories facendo saltare i rispettivi fan dalla sedia, ma c’è un perché e ha a che fare con la cinepresa. Le foto che hanno invaso i social network hanno alzato le aspettative dei fan, che sembrano non vedere l’ora di vedere il film.

In passato, durante un Festival, De Martino aveva preannunciato la sua nuova esperienza in arrivo, ironizzando anche sulla sua presenza nella pellicola.

Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna si “sposano”

Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna “sposi” innamorati, sì, ma nella finzione.

L’ex ballerino di Amici e la presentatrice modella hanno detto il fatidico “Sì” davanti ad un altare e a una cinepresa. I due infatti sono protagonisti del flm Il giorno più bello nuovo film di Andrea Zalone che sarà anche la pellicola di lancio nel mondo del cinema per De Martino.

Nel cast anche Luca Bizzarri, ed è stato proprio lui a “pizzicarli” in abito da sposa sul set. Pubblicando la foto nelle sue Instagram Stories scrivendo anche: “Er sette. Chi saranno questi giovani sposi?“L’immagine ritrae Fiammetta Cicogna e Stefano De Martino di spalle in abiti da sposa sul set.

Le foto del “matrimonio” postate da Stefano De Martino

Anche Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna hanno condiviso nelle storie alcune foto dal set in abito da sposa.

Entrambi si mostrano sereni e sorridenti nella location scelta per le riprese, ovvero il castello di San Giorgio Canavese, in provincia di Torino.

Già in passato Stefano De Martino si era detto entusiasta all’idea di questa nuova avventura: “Farò un film. finora mi hanno sempre proposto ruoli simili a quello che sono. Qui invece proverò a essere il meno possibile me stesso, interpreterò un ruolo, non so come verrà” aveva detto al BCT, Festival del cinema e della Tv di Benevento.

Aggiungendo: “Il film è molto bello, l’unica pecca potrei essere io, ma ho solo 10 pose quindi potete anche distrarvi”