Venerdì 30 luglio 2021 appuntamento finale in prima serata su Rai 1 per il conosciuto programma di successo presentato da Carlo Conti. Andrà infatti in onda in replica la quarta ed ultima puntata della prima edizione del fortunato format. Top Dieci farà compagnia ai telespettatori di Rai1 per l’ultima occasione di questa estate, che vedrà come sempre a sfidarsi due squadre di personaggi Vip alle prese con le divertenti e curiose classifiche che indagano temi di costume e della società italiana ma non solo. Ecco chi saranno gli ospiti della puntata e cosa vedremo questa sera nell’ultima sfida tra le due squadre Vip.

Carlo Conti in onda per l’ultima volta di questa estate

Nella prima serata di oggi venerdì 30 luglio 2021 ritorna su Rai1 in replica la puntata finale della prima edizione di Top Dieci, con il conduttore Carlo Conti a fare le veci del padrone di casa per l’ultima volta.

Rai1 ha dunque riproposto interamente tutte e quattro le puntate della prima stagione che lo scorso anno si è svolta nel clima particolare senza pubblico ma che aveva comunque sancito la ripartenza della televisione pubblica, subito dopo il momento più buio degli ultimi anni dovuto al lockdown per la pandemia di Covid-19.

Gli ospiti ed i Vip in gara di Top Dieci nella quarta puntata in replica su Rai1 venerdì

Quest’oggi rivedremo dunque la puntata andata in onda il 3 luglio del 2020 quando a fronteggiarsi vi furono le due squadre de I Tali e quali contro quella de I Vesuviani.

La prima squadra è infatti composta da 3 personaggi famosi che hanno partecipato come concorrenti all’altro programma di successo di Carlo Conti dal tiolo Tale e quale Show e vede dunque impegnati con le particolare classifiche del gioco i comici Gabiele Cirilli e Sergio Friscia insieme all’attore Paolo Conticini. Di fronte a sfidarli vedremo le concorrenti della compagine de I Vesuviani che, come facilmente intuibile dal nome, vengono tutte dalle pendici del vulcano.

Troveremo quindi la comica Marisa Laurito accompagnata dalle attrici e cantanti Tosca d’Aquino e Serena Autieri.

In occasione della puntata finale non mancheranno neanche alcuni grandi ospiti che faranno compagnia a Carlo Conti in studio e si divertiranno con delle classifiche che gli riguardano. Al fianco del presentatore vedremo quindi l’iconica Loredana Bertè ed il grande attore e regista Carlo Verdone.