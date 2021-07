Gaetano Curreri, cantautore e leader degli Stadio, si è sentito male durante un concerto. Mentre si stava esibendo, riportano le fonti, si è accasciato a terra: immediato il trasporto in ospedale, dove sarebbe ancora ricoverato in terapia intensiva. Ancora poco chiare le cause del malore.

Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: si accascia sul palco

Il brutto episodio è avvenuto ieri sera, durante un concerto degli Stadio a San Benedetto del Tronto. Qui, il 69enne leader del gruppo, secondo quanto riportato dalle fonti, stava per eseguire il bis della canzone Piazza Grande di Lucio Dalla, del quale sono stati per molti anni band di accompagnamento.

All’improvviso, il malore: Gaetano Curreri si è sentito male e non sarebbe riuscito più a leggere il testo, poi si sarebbe accasciato sul palco. È stato immediatamente è stato soccorso dagli amici e colleghi presenti con lui.

Sono intervenuti anche dei medici presenti tra il pubblico e, dopo l’arrivo del 118, Gaetano è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno. Sulle cause del malore circolano al momento versioni differenti: alcune fonti (come TgCom24) parlano ufficiosamente di ictus (già patito da Curreri nel 2003), mentre il Corriere Adriatico riferisce di un infarto.

Gaetano Curreri ricoverato: il messaggio degli Stadio

A far luce sulla vicenda ci ha pensato lo stesso gruppo di cui è leader Gaetano Curreri. Tramite un post sulla pagina Facebook, gli Stadio hanno voluto condividere un aggiornamento nella notte (alle 3.25) sulle condizioni dell’amico. Hanno scritto: “Ciao a tutti, come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina. Grazie a tutti per l’affetto. Buonanotte“.

Gaetano Curreri è nato nel 1952 e nel corso della carriera ha collaborato con Vasco Rossi, Lucio Dalla, Noemi e altri grandi della musica italiana.

Tra gli apici del successo degli Stadio, va ricordata la vittoria al Festival di Sanremo del 2016, dove il gruppo ha trionfato con la canzone Un giorno mi dirai, scritta e composta anche dallo stesso Curreri.