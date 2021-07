Pierpaolo Pretelli festeggia 31 anni insieme a Giulia Salemi e a qualche amico a Ibiza, dove l’ex gieffino ha spento le candeline e ricevuto una toccante dedica dall’influencer. Grandissima emozione per Pierpaolo, che non ha trattenuto la commozione davanti al bellissimo video realizzato dalla fidanzata per l’occasione e pubblicato su Instagram. La coppia, che si è conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip, si mostra più innamorata che mai, mentre passa qualche giorno di vacanza sull’isola, tra un post e l’altro.

Pierpaolo Pretelli in lacrime per la dedica di Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli ha festeggiato il compleanno a Ibiza, dove si trova insieme a Giulia Salemi e a diversi amici.

L’ex gieffino ha spento 31 candeline e non ha trattenuto le lacrime dopo la dolce dedica video della fidanzata. Un messaggio pubblicato su Instagram in cui Giulia Salemi esprime tutto il suo amore con parole d’amore.

La Storia Instagram di Giulia Salemi

“Amore mio… Questa volta tocca a me … Quindi adesso siediti e ascolta…“, scrive l’influencer, “Qualche mese fa mi fu chiesto in quella casa (che noi conosciamo molto bene) quale fosse l’ideale di uomo che vedevo al mio fianco per poter essere felice.

Mi è capitato di rivedere quel momento a distanza di mesi e ho praticamente descritto, senza saperlo, e senza conoscerti ancora, quello che sei esattamente Tu oggi con me“.

Il ringraziamento di Giulia Salemi per Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi continua spiegando come, “contro tutti e tutti“, Pierpaolo abbia reso “ogni singolo momento speciale. I tuoi modi di fare sempre attenti, la tua dolcezza, la tua presenza costante nella mia vita, sia nei momenti felici che in quelli tristi, mi hanno dato la certezza di aver fatto la scelta giusta. Tu mi rendi felice Pier, ma felice come non lo sono mai stata e quasi non ci credo, stento a credere che in così poco tempo io stia vivendo una storia d’amore così intensa“.

L’influencer vuole cogliere l’occasione per ringraziare il fidanzato, “per avermi fatto entrare nella tua vita, avermi fatto conoscere la persona più importante per te, il piccolo Leo, e non avermi fatto mai sentire fuori luogo. Grazie per sopportare ogni sbalzo d’umore, per rassicurarmi ogni volta che mi sento inadatta e farmi sentire la più brava, la più bella, come un vero fan“.

Pierpaolo Pretelli: un bilancio positivo grazie a Giulia Salemi

Si sa che i compleanni sono un momento per guardarsi indietro, e l’ex velino non manca di farlo, sottolineando come sia migliorata la sua vita da quando Giulia Salemi è al suo fianco.

“Se penso ad un anno fa mi viene in mente un Pierpaolo triste e insoddisfatto … ma la vita a volte sa proprio stupirci!“, scrive in un post su Instagram, “Ed eccoci qua nel posto dove mi avevi promesso di portarmi …Da quando sei nella mia vita tutto ha più senso e non posso che sentirmi estremamente fortunato ad averti al mio fianco. Per ora posso solo dire che è tutto magico“.

