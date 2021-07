Nella prima serata di sabato 31 luglio 2021 Canal e5 ripropone una commedia dei fratelli Vanzina del 2014. Il film Sapore di te va in onda a partire dalle ore 21:30 circa sulla rete ammiraglia della Mediaset e porta con sé un cast corale di spicco con tanti volti noti della comicità italiana.

Sapore di te: il cast del film con Vincenzo Salemme e Nancy Brilli

Sapore di te è un film commedia del 2014 diretto da Carlo Vanzina che viene aiutato nella sceneggiatura dall’immancabile fratello Enrico Vanzina. Il film è da considerarsi un sequel dei film Sapore di mare e Sapore di mare 2 – Un anno dopo entrambi realizzati nel 1983, e che erano ambientati negli anni sessanta, mentre questo lavoro vuole fornire una rilettura raccontando l’Italia e l’estate degli anni ’80.

Il cast del film è folto e ricco di volti noti della comicità nostrana ed anche di alcune dello showgirl ed attrici più in voga in quegli anni. Troviamo infatti Vincenzo Salemme, Nancy Brilli, Serena Autieri, Maurizio Mattioli, Giorgio Pasotti, ed ancora Paolo Conticini, l’astro nascente Eugenio Franceschini, Martina Stella e tanti altri ancora.

Sapore di te: la trama della pellicola in onda sabato 31 luglio 2021 su Canale5

Il film fornisce un racconto comico dell’estate del 1984 e di quella del 1985.

La location è quella della spiaggia di Forte dei Marmi dove si intrecciano le vicende di vari personaggi che forniscono una fotografia dell’Italia di quelli anni secondo la lente di ingrandimento dei fratelli Vanzina.

Ci sono Sandro e Michela che ritornano in spiaggia svariati anni dopo la loro giovinezza e lo fanno in compagnia del figlio Luca e del suo amico, che vivranno l’ebrezza delle prime gioie e delle prime delusioni d’amore. Poi c’è Anna, una giovane studentessa in vacanza, che in spiaggia troverà l’amore della sua vita che gli regalerà tra le difficoltà del loro rapporto anche un figlio.

E poi ancora vi sono la classica famiglia romana dei Proietti e quella dell’onorevole napoletano De Marco, tutti stereotipi di un Italia raccontata tra la nostalgia dei tempi andati e la comicità dei cinecocomeri.