Per la serata di sabato 31 luglio 2021 Rai3 offre ai suoi telespettatori una interessante prima visione assoluta in Italia di un film drammatico che riunisce tra gli interpreti la coppia, sia nel lavoro che nella vita, formata da Penelope Cruz ed Javier Bardem. Il film Tutti lo sanno va in onda a partire dalle ore 21:20 sul terzo canale della televisione pubblica. Scopri tutta la trama ed il cast della pellicola.

Tutti lo sanno: il cast del film in onda su Rai3 in prima visione assoluta

Tutti lo sanno (dal titolo in lingua originale di Todos lo saben, mentre il titolo internazionale scelto è quello di Everybody Knows) è un film del 2018 scritto e diretto da Asghar Farhadi.

Il regista e sceneggiatore iraniano torna a raccontare una storia intensa e drammatica i grandi successi realizzati con i film Una separazione del 2012 ed Il cliente del 2017 che gli solo valsi due premi Oscar come Miglior film straniero.

Il cast del film rappresenta sicuramente una certezza di qualità data dalle grandi interpretazioni di Penélope Cruz e di Javier Bardem. l’amata coppia dello spettacolo unita sia sul set che nella vita privata. A completare il ben assortito cast vi sono gli attori Ricardo Darìn, l’attrice Bárbara Lennie ed ancora Eduard Fernández e Inma Cuesta.

Tutti lo sanno: la trama della pellicola

Laura è una donna di Buenos Aires che deve tornare con i due suoi figli nella terra che le ha dato le origini, precisamente a Madrid, per partecipare al lieto evento che vede sua sorella salire all’altare. L’atmosfera che respirerà in Europa però non sarà per nulla tranquilla e festante dato che appena arrivato in Spagna deve fare i conti con un passato che tornerà prepotente.

Un evento drammatico infatti colpirà la vita di Laura e farà tornare a galla vecchi rancori e segreti appartenenti al passato che troveranno terreno fertile per riemergere nell’occasione arrivando a cancellare di fatto tutte le certezze della donna e portandola nello sconforto più pesante.