La comica americana Kathy Griffin ha diffuso in queste ore una spiacevole notizia sulle sue condizioni di salute. L’attrice ha infatti rivelato ai suoi fan di avere un cancro ai polmoni e di doversi sottoporre a un pesante intervento chirurgico. L’annuncio è stato pubblicato sui suoi principali canali social e ha lasciato i suoi fan spiacevolmente stupiti.

Kathy Griffin annuncia: “Ho il cancro”

Quella di ieri non è stata una giornata semplice per Kathy Griffin e i suoi fan. L’attrice che in passato ha recitato in pellicole di successo come Pulp Fiction, Four Rooms o Summertime-Sole, cuore…amore ha scelto di parlare al suo pubblico della sua malattia.

“Devo dirti una cosa ragazzi” ha esordito nel messaggio poi pubblicato su Twitter e Instagram. “Ho il cancro” ha aggiunto immediatamente dopo senza giri di parole. “Devo subire un’operazione chirurgica per rimuovere metà del mio polmone sinistro” ha spiegato anticipando ciò che l’attende nel prossimo periodo. “Non ho mai fumato!” ha poi commentato amaramente, evidenziando il suo dispiacere.

Kathy Griffin, l’opinione dei medici sulla sua malattia

La Griffin ha voluto riportare ai suoi fan quanto i medici le avrebbero detto a proposito delle sue condizioni di salute.

“I dottori sono molto ottimisti, perchè in questo stadio il cancro è limitato al polmone sinistro” ha spiegato. “Se tutto va bene, non dovrei sottopormi a chemio o radioterapia dopo l’operazione” ha chiarito. “Dovrei avere regolari funzioni respiratorie” ha aggiunto speranzosa. “Dovrei riprendermi e ritornare come sempre in un mese o meno”.

Kathy Griffin parla dell’importanza del vaccino anti-Covid per la sua malattia

Dopo aver promesso ai suoi fan di voler tornare al più presto a farli sorridere con le sue battute, Kathy Griffin ha spiegato loro che il vaccino anti-Covid l’ha aiutata a non peggiorare le sue condizioni.

“Se non fossi stata vaccinata le conseguenze sarebbero state peggiori” ha affermato sicura. “Per favore ricordatevi di sottoporvi ai check up medici. Salveranno la vostra vita” ha concluso.

Qualche anno fa, Kathy Griffin si era già dovuta confrontare con il tumore diagnosticato alla sorella e si era mostrata pubblicamente la testa rasata per mostrarle il suo sostegno nella battaglia contro la malattia. Purtroppo la donna era poi deceduta qualche mese più tardi. Tre anni prima, anche il fratello di Kathy era venuto a mancare a causa del medesimo male.