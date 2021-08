Dopo la Sardegna, la Sicilia e l’Abruzzo, anche la Grecia si sta trovando a vivere una situazione davvero complessa per via degli incendi che da giorni stanno divampando nei pressi di Atene. Migliaia di persone hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni per mettersi in salvo da una situazione sempre più preoccupante.

Incendi in Grecia: le fiamme divampano verso Atene

Sono ore di grande preoccupazione per gli abitanti della Grecia, che da giorni vengono minacciati dai roghi che si stanno diffondendo all’interno della penisola. Come riporta l’Ansa, le fiamme starebbero per raggiungere Atene, costringendo i cittadini delle zone circostanti ad abbandonare le loro abitazioni.

Nelle ultime ore, sulla zona sono giunti i servizi di soccorso e oltre 500 vigili del fuoco. A questi si sono anche aggiunti 5 velivoli antincendio e 9 elicotteri.

Come spiega TgCom24, il primo ministro Kyriakos Mitsotakis si è espresso sulla situazione, aggiornando su quanto fatto finora. “Le squadre di terra hanno svolto un lavoro fondamentale. Non abbiamo perso vite umane. Le case saranno ricostruite e nel tempo la foresta ricrescerà” ha dichiarato. Il fuoco sembrerebbe minacciare anche il parco naturale di Tatoi, dove l’ex famiglia reale greca aveva la sua residenza estiva.

Le immagini degli incendi in Grecia

In queste ore, sui social sono apparse alcune immagini impressionanti degli incendi divampati in Grecia.

El fotógrafo Kosmas Koumianos ha publicado esta foto del incendio en los suburbios norte de Atenas. pic.twitter.com/HHw0Sf5EuV — · Hibai Arbide Aza · (@Hibai_) August 3, 2021

Greece is οn fire 🔥 🔥 🔥 🔥 civil can t open their windows. Breathing is dangerous pic.twitter.com/r1f24ulrfH — Gigi💗#CherCrewFamily♐️♒️♓ (@gigpapachaji) August 4, 2021

Le fiamme invadono Rodi e il Peloponneso: paura in Grecia

Qualche giorno fa, le prime notizie riguardanti gli incendi in Grecia riportavano una situazione di forte criticità nell’isola di Rodi e nel nord-ovest del Peloponneso. Come riferito dall’Ansa, ad Achaia, vicino a Patrasso, le fiamme hanno raso al suolo più di 3.000 ettari di pinete e uliveti. La scorsa settimana gli incendi hanno inoltre avvolto il Monte Parnitha, uno dei tre colli confinanti con Atene.

Gli incendi sarebbero stati causati dall’ondata di caldo che ha colpito la Grecia, inaridendo la vegetazione e favorendo gli incendi. I soccorsi avevano riscontrato grandi difficoltà d’intervento e il servizio metereologico aveva purtroppo previsto temperature elevate per i giorni a seguire.

Incendi in Grecia: cosa fare in caso di emergenza

In queste ore, sul sito di Viaggiare Sicuri è apparso un importante comunicato, utile a chiunque si trovi attualmente in Grecia in una situazione di emergenza. Di seguito riportiamo pubblicato al sito viaggiaresicuri.it.

“GRECIA. Allerta incendi: Sia la Grecia continentale che alcune isole sono interessate in questi giorni da diversi incendi, anche di grandi dimensioni. Si raccomanda di esercitare massima cautela, di mantenersi informati (si vedano in particolare gli aggiornamenti del profilo twitter del numero per le emergenze) e di seguire le raccomandazioni delle Autorità locali. In caso di incendi o emergenze di altro genere, è possibile chiamare il numero unico per le emergenze 112 o il numero dei Vigili del Fuoco 199. La Protezione Civile greca dirama automaticamente dei messaggi di allerta con le indicazioni da seguire, sia in greco sia in inglese (per essere sicuri di ricevere i messaggi di allerta è opportuno verificare dalle impostazioni dello smartphone se le notifiche sono attive).

Qualora non si abbia uno smartphone è possibile ricevere gli stessi messaggi d’allerta, via sms, dopo essersi registrati seguendo le istruzioni presenti su questa pagina: https://112.gr/en-us/.