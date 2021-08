Negli ultimi giorni avevano fatto molto discutere le voci sulla presunta crisi fra Laura Chiatti e Marco Bocci. Secondo alcune fonti, i due attori sarebbero stati addirittura prossimi alla separazione. Un post pubblicato dalla Chiatti in queste ore però rimescola le carte e fa luce sul loro rapporto, che sembra essere più solido che mai.

Laura Chiatti e Marco Bocci in crisi: le indiscrezioni

Qualche giorno fa, il settimanale Nuovo aveva lanciato una “bomba gossip” su una coppia di attori italiani. La rivista di Riccardo Signoretti aveva infatti parlato di una profonda crisi fra Marco Bocci e Laura Chiatti, che stando a quanto riportato da una fonte avrebbero addirittura scelto di intraprendere “da tempo, vite separate“.

Secondo il magazine, Bocci aveva inoltre lasciato la casa in cui convive in Umbria con la moglie e i figli Enea e Pablo.

A queste indiscrezioni si sarebbe inoltre aggiunto il fatto che in occasione del loro settimo anniversario di matrimonio, avvenuto il 5 luglio 2014, nessuno dei due si era espresso sui social per ricordare all’altro il proprio amore. Una vera e propria “crisi del settimo anno”, quella ipotizzata da Nuovo, che aveva trovato nella gelosia dell’attrice la possibile causa della fine del loro amore.

In queste ore però, è stata proprio la Chiatti a fare luce sul rapporto fra lei e il marito.

Laura Chiatti e la dedica speciale per Marco Bocci: parole d’amore

Oggi, Marco Bocci compie 43 anni e sui social in molti hanno voluto celebrarlo con post e stories di auguri. Anche sua moglie Laura Chiatti ha voluto condividere con i loro fan tutto l’amore provato da lei e dai suoi due figli nei suoi confronti. L’attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia dei bambini avuti con il marito, Enea e Pablo, accompagnandola con un lungo e simpatico messaggio.

“Il sorriso del nostro papà è come un arcobaleno, spazza via la tempesta e fa tornare il sereno” ha scritto l’attrice facendosi portavoce dei suoi bimbi. “Il suo abbraccio ci consola se abbiamo paura, lui per ogni nostra ferita conosce la cura, è una melodia costante in sottofondo, che ci accompagna nelle vita e non ci lascia neppure un secondo” ha continuato.

“Il suo lavoro lo rende particolare, ogni giorno una storia diversa ha da raccontare .. può essere un re , un principe , un pirata … ma noi lo riconosciamo sempre– ha scritto ancora Laura in rima- perché nessuno ha quella risata…travolgente, viva e rassicurante, perché è unica, non è una delle tante“.

“Il nostro papà è ciò che vogliamo diventare , perché nessuno come lui può insegnarci ad amare… Auguri pieni di felicità , che ogni tuo sogno possa diventare realtà“ ha scritto ancora concludendo.

Il post pubblicato da Laura Chiatti ha ottenuto una lunga serie di commenti in risposta, fra i quali non è mancato anche quello del festeggiato, suo marito Marco Bocci. “Amori miei meravigliosi grazieeee. Vi amo” ha risposto entusiasta Bocci, aggiungendo una sfilza di cuori rossi alle sue parole.

“Ma questa in rima l’ha scritta la mamma…?” ha continuato, riferendosi proprio al dolce messaggio condiviso della moglie.

Al tenerissimo gesto di Laura di queste ore, si aggiunge anche uno scatto condiviso qualche giorno fa, che lascerebbe intendere ancor di più come fra lei e Marco vi sia l’armonia di coppia di sempre. Sempre sul suo profilo Instagram infatti la Chiatti aveva pubblicato un selfie in cui posava con addosso una canotta nera e rossa e un numero scritto a caratteri cubitali. “I regali azzeccati“ aveva commentato l’attrice, menzionando l’autore del pensiero speciale: Marco Bocci.