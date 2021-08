Il gioco del Million Day continua a tenere compagnia ai tanti appassionati con i suoi ricchi premi in palio, capaci di regalare a chi centra la combinazione vincente fino ad un milione di euro. Oggi mercoledì 4 agosto 2021 si terrà un’altra estrazione della cinquina vincente del gioco. Scopri i numeri estratti che la formano a partire dalle 19:00 su The Social Post.

Million Day: le statistiche del gioco Million Day

Continuano le estrazioni del Million Day nel nuovo mese di agosto, con i tanti giocatori appassionati del gioco che come sempre saranno alle prese con il tentativo di centrare quel milione di euro tanto ambito.

Anche oggi mercoledì 4 agosto 2021 saranno tanti i giocatori che, come cercano di fare ogni giorno, tenteranno di nuovo la fortuna per centrare il premio massimo che è stato aggiudicato anche per la prima volta nel mese di giugno.

La cinquina vincente sarà estratta come al solito alle ore 19:00 di oggi con i risultati visibili su tutte le piattaforme collegate a Lottomatica ed ovviamente anche sul nostro giornale The Social Post a partire da qualche muinuto dopo.

I tanti giocatori interessati alle estrazioni del Million Day, prima di mettere a segno la propria giocata, possono consultare una serie di statistiche legate al gioco tra quelle che da sempre appassionano gli italiani che sono dentro il mondo delle delle lotterie e ne conoscono tutti i meandri.

Stiamo parlando di quelle statistiche che riguardano i numeri che vengono estratti con minor frequenza, detti ritardatari, e di quelli che vengo estratti con maggior frequenza che sono comunemente detti frequenti.

Quanto si può vincere con i concorsi del Million Day?

A differenza di quanto accade in altre lotterie, nel Million Day i premi variano in base alla quantità dei numeri indovinati e alla quantità di numeri giocati (a seconda della modalità di gioco scelta che fa più a caso dei giocatori):

con una giocata Singola e Plurima (per singola giocata di 5 numeri);

attraverso una giocata Sistemistica (per giocata da 6 fino a 9 numeri).

Nela tabella sottostante vi riportiamo le diverse entità di vincita a seconda dei numeri giocati in un sistema integrale.

con 5 numeri giocati con 6 numeri giocati con 7 numeri giocati con 8 numeri giocati con 9 numeri giocati Numeri indovinati Vincita (€) Vincita (€) Vincita (€) Vincita (€) Vincita (€) 2 2€ 8€ 20€ 40€ 70€ 3 50€ 156€ 324€ 560€ 870€ 4 1.000€ 2.200€ 3.612€ 5.248€ 7.120€ 5 1.000.000€ 1.005.000€ 1.010.500€ 1.016.520€ 1.023.080€

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.