Attimi di terrore oggi a Kiev, Ucraina, un uomo si è presentato presso la sede del governo armato di granata minacciando di far esplodere tutto. Immediato l’intervento della polizia; al momento l’intera area è stata transennata e i cittadini residenti nei pressi sono stati invitati a non uscire.

Le forze di polizia hanno raggiunto l’uomo e stanno cercando di convincerlo, in questi momenti, ad uscire. Lui però non sembra intenzionato a tornare sui suoi passi e pare che il prossimo passo delle forze armate sarà l’assalto dell’edificio.

È di questi minuti la notizia che un uomo armato sta tenendo sotto scacco il governo ucraino nella sede di Kiev e la polizia con la minaccia di farsi esplodere.

L’uomo si è presentato armato di granata e manifestando la seria intenzione a non voler tornare indietro: “Non uscirò vivo da qui” avrebbe detto.

Al momento le informazioni sull’assalitore sono poche, la polizia non sarebbe nemmeno certa che in mano abbia una granata vera. Secondo quanto riferito da Ucraina-24 le azioni dell’uomo sarebbero state particolarmente aggressive. L’uomo è ancora lì e la polizia starebbe cercando di convincerlo ad uscire; sul posto è intervenuto anche un amico dell’assalitore per cercare di convincerlo.

Un ami du vétéran de l' "ATO " avec une grenade est venu au bâtiment du Cabinet des ministres à Kiev. Déclare qu'il veut parler à l'envahisseur qui a combattu à "Aydar". https://t.co/qDZvK9h6aU — Guillaume Lopez (@Guillau74150605) August 4, 2021

L’uomo avrebbe minacciato di farsi esplodere, ma la polizia lo avrebbe preso in custodia. Si chiamerebbe Vladimir Prokhnich, e sarebbe un ex combattente del gruppo neo-nazista Aydar e membro della ATO.

The man with the grenade threatening to detonate it in the Cabinet of Ministers in Kiev is Vladimir Prokhnich. He is indeed a former fighter of the neo-Nazi "Aydar" battalion and a member of the ATO. The plot thickens. #Donbass pic.twitter.com/vih5TI279i — Dean O'Brien – BA (Hons) (@DeanoBeano1) August 4, 2021

Il video dell’uomo armato di granata nella sede del governo di Kiev

Il fotografo free-lance Dean O’Brian ha ricondiviso sul suo profilo Twitter il video dell’uomo che cerca di entrare nella sede del governo armato di granata.

Meanwhile in Ukraine it's business as usual. A man has entered the Cabinet of Ministers in Kiev with a grenade. The police are currently negotiating with the man who is threatening to detonate the grenade in the building. pic.twitter.com/4vSg68MgxH — Dean O'Brien – BA (Hons) (@DeanoBeano1) August 4, 2021

L’uomo è stato arrestato

AGGIORNAMENTO DELLE 11.30– Vladimir Prokhnich è stato preso in custodia ed è stato allontanato dalla sede del governo.

La granata che aveva in mano non è stata fatta esplodere.