Dramma per l’ex calciatore della nazionale tedesca Michael Ballack: il figlio 18enne è morto in un terribile incidente stradale per cui tutti i tentativi di soccorso si sarebbero rivelati inutili. La tragedia si sarebbe consumata durante una vacanza in Portogallo, vicino alla tenuta di Villas do Mar acquistata dall’ex centrocampista, volto noto di squadre come Bayern Monaco e Chelsea.

Dramma per Michael Ballack: il figlio muore in un incidente stradale

La notizia del lutto che ha colpito l’ex centrocampista Michael Ballack, riporta Sport Mediaset, sarebbe stata diffusa dall’emittente portoghese TVI24.

Emilio, figlio 18enne dell’ex calciatore della nazionale tedesca, sarebbe morto in seguito a un terribile incidente stradale in Portogallo, a sud di Lisbona, nella tarda serata di ieri. Il giovane sarebbe rimasto gravemente ferito e a nulla sarebbero valsi i tentativi dei soccorritori per salvarlo. Sul posto sarebbero intervenuti anche i vigili del fuoco, ma per il 18enne non ci sarebbe stato più nulla da fare.

Morto il figlio di Michael Ballack: vittima di un incidente in quad

Secondo quanto riportato in queste ore, al momento i dettagli della tragedia non sarebbero noti. Gli inquirenti sarebbero al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del terribile incidente costato la vita al figlio di Michael Ballack.

Tra le pochissime informazioni filtrate dopo l’accaduto, quella secondo cui lo schianto in quad si sarebbe verificato intorno alle 2 di giovedì 5 agosto.

La tenuta di Villas do Mar, vicina al luogo del dramma, sarebbe stata stata acquistata anni fa dall’ex calciatore della Germania, ed è lì che, insieme alla famiglia, il giovane figlio Emilio trascorreva le sue vacanze. Sui social piovono messaggi di cordoglio per il terribile lutto, mentre si attendono ulteriori risposte dagli accertamenti delle autorità sull’incidente.

Emilio è uno dei tre figli nati dall’unione tra Michael Ballack e la sua ex moglie, Simone.