Un compleanno d’eccezione per Fabio Fulco, il primo da padre, con la nascita della piccola Agnes poco più di un mese fa. L’attore festeggia in famiglia, insieme alla compagna Veronica Papa, che gli scrive una tenera dedica su Instagram, dove pubblica le foto della festa intima.

La coppia è al settimo cielo per la nascita della prima figlia, che Fabio Fulco ha annunciato ai suoi fan esprimendo tutta la gioia per questo momento tanto atteso: come aveva raccontato in diverse occasioni, l’attore sognava da sempre di diventare padre.

Fabio Fulco, compleanno in famiglia con la piccola Agnes

Il 4 agosto Fabio Fulco ha spento 50 candeline, e lo ha fatto in compagnia di Veronica Papa e della prima figlia, Agnes, nata lo scorso 28 giugno.

Con la modella, Fulco ha una relazione dal 2018 e sembra che sia deciso a portarla all’altare: “La paternità mi ha portato fuori da me stesso, ora esistono solo mia moglie e nostra figlia“, ha dichiarato a Chi. D’altronde, che per Agnes l’attore sia letteralmente uscito di testo lo conferma più volte lui stesso, che ha raccontato l’incredibile esperienza: “Quando ho saputo che sarei diventato padre ho pianto per 3 giorni“.

“Ho atteso, ho lottato, ho immaginato, ho sognato, ho sofferto, ho creduto di non farcela, ho pianto, ho pregato, ho pregato, ho pregato!!!!

Grazie DIO mio x questo dono. Mi hai fatto incontrare un angelo ed é iniziata la FAVOLA…..e come nelle favole piu belle non poteva mancare una principessa“, ha poi scritto per annunciare la nascita, un momento magico per lui.

Il post di Veronica Papa per Fabio Fulco

Veronica Papa ha voluto festeggiare questo compleanno speciale con un post su Instagram, e una dedica molto dolce: “Se ci penso sembra una vita fa.. ma poi soffermandosi pare sia ieri. Questo è vivere con Te. In un batter d’occhio, da ‘fidanzatini’ che facevano le fughe per il mondo, a genitori…!

Mi hai regalato le più grandi emozioni della vita e mi hai fatto conoscere l’Amore”, scrive l’imprenditrice, “Auguri amore mio che fai diventare i giorni grigi comunque raggianti… che solo con i tuoi occhi sai sciogliermi.. come se fossi uno dei Fastastici Quattro… e che grazie a te abbiamo messo al mondo la bambina più bella ed incredibilmente stupenda del mondo, diventando un Padre impeccabile. Ti amo follemente“.

