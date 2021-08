È morta Gina Marie Krasley, 30 anni, uno dei volti di Vite al limite, il celebre programma che segue persone obese con l’intenzione di cambiare vita. Non sono state rese note le cause del decesso della donna, che aveva commosso gli spettatori con la sua storia, segnata dagli abusi del padre. Nel 2020 la decisione di partecipare a Vite al limite e cominciare un percorso per liberarsi dal peso, dovuto proprio a quelle violenze che hanno portato Gina Marie Krasley a rifugiarsi nel cibo.

Gina Marie Krasley, morta il volto di Vite al limite

Gina Marie Krasley è scomparsa nella sua casa di Tuckerton, New Jersey, all’età di 30 anni.

La donna è stata una delle protagoniste di Vite al limite, il programma in onda su RealTime e Discovery con un vasto seguito in Italia. Gina Marie Krasley aveva iniziato ad avere problemi di peso in giovane età, come ha raccontato lei stessa, arrivando a pesare più di 130 kg a 14 anni.

L’obesità dovuta agli abusi del padre, fisici e psicologici, che ne hanno segnato la vita. Una lotta “dura“, l’ha definita lei stessa, ma necessaria per poter continuare la sua vita e migliorare il rapporto con la moglie, Elizabeth Krasley, con cui era sposata da 6 anni.

La passione per la danza

Gina Marie Krasley aveva trovato un’ancora di salvezza nella danza.

Dopo la partecipazione a Vite al limite, aveva aperto un canale su TikTok, in cui pubblicava video con cui promuoveva il ballo senza limiti di forma e peso.

La passione di una vita, che nei suoi sogni avrebbe dovuto concludersi con l’apertura di una scuola di danza per ragazzi con necessità speciali. La famiglia ha chiesto a chi volesse di fare donazioni ad associazioni per la salute mentale in onore di Gina Marie.

Vite al limite: lo show su chi vuole cambiare vita

Quella di Gina Marie Krasley è stata una delle molte storie raccontate da Vite al limite.

Il programma ruota intorno alla clinica del dottor Younan Nowzaradan, specialista in bypass gastrico su persone affette da obesità importanti. Ogni episodio segue per un anno la vita di persone patologicamente obese, con un passato violento che spesso ne ha condizionato il comportamento alimentare.