Grave episodio quello avvenuto nel pomeriggio di oggi a Bergamo: un uomo di 34 anni è stato accoltellato ed è morto. Secondo le prime ricostruzioni, ad ucciderlo sarebbe stato un giovane col quale stava litigando per futili motivi. Il 34enne era a passeggio assieme alla moglie e ai due figli.

Bergamo, 34enne accoltellato e ucciso per strada

Tutto è accaduto attorno alle 13.15 nei pressi della stazione centrale di Bergamo: in via Novelli stavano passeggiando un uomo di 34 anni di origini tunisine, la moglie, una figlia minorenne e un altro neonato nel passeggino. Poi, il dramma: secondo quanto riportano le fonti locali, l’uomo avrebbe avuto una discussione estemporanea mentre si trovava per strada: l’Eco di Bergamo riporta che a scatenare la tragedia ci sarebbe il fatto che i due uomini si sono urtati per strada.

Poi, la situazione è degenerata fino al punto in cui un giovane italiano di circa 20 anni avrebbe tirato fuori un coltello a serramanico, per poi accoltellare al petto il 34enne che stava passeggiando insieme alla sua famiglia. Nulla da fare per lui: viene riferito che l’uomo fosse in Italia da molti anni e che fosse residente a Terno d’Isola, piccolo comune a poca distanza da Bergamo.

34enne ucciso di fronte alla famiglia: arrestato un giovane di 20 anni

Secondo le ricostruzioni finora emerse e riportate dalle fonti, la discussione inizialmente si è svolta solo verbalmente. Poi, il 20enne di origini italiane sarebbe addirittura tornato a casa per recuperare il coltello, raggiungere l’uomo e colpirlo con un fendente mortale. Questo aspetto, tuttavia, è ancora al vaglio degli inquirenti.

I Carabinieri sono arrivati velocemente sul posto, dal momento che erano presenti nella vicina stazione di Bergamo. Con loro anche un’ambulanza del 118, pattuglie della Polizia di Stato e della Locale.

Mentre via Novelli veniva chiusa al traffico, si è provato a rianimare l’uomo tramite massaggio cardiaco, ma senza esito: il 34enne è morto dopo la coltellata ricevuta di fronte alla sua famiglia. Già fermato il 20enne che sarebbe diretto responsabile dell’accaduto: avrebbe anche avuto un malore e sarebbe stato necessario trasferirlo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.