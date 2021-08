Alba Parietti ha ricordato, con un lungo messaggio condiviso su Instagram, il padre nel giorno dell’anniversario della morte. Nelle sue parole il ricordo del padre, del giorno terribile della notizia della morte, e anche la malattia e l’amore profondo.

Alba Parietti: le parole per il padre morto

“Questa è una data che mi fa orrore ricordare. Una telefonata della mamma “papà è morto”. L’incapacità di capire. Era l’8 agosto del 1997 sono passati troppi anni. Avevi solo 72 anni, avevo solo 36 anni troppi pochi per andare via, troppi pochi per capire che non ci saresti più stato“, scrive ricordando tutto con dolore.

“Eri il mio eroe, l’uomo di cui ero innamorata, del quale aspettavo il ritorno ogni sera con ansia. Sono stata egoista, sono stata incapace di accettare la tua malattia, non potevo capire, non potevo accettare. Ma tutto ciò che con grande amore e generosità mi hai insegnato e’ restato“. E ancora: “Sono stata all’altezza papà? Spero di sì, spero tu abbia perdonato come sempre il mio egoismo. Spero tu sia libero come sei sempre stato nella tua vita. Partigiano Naviga . Papà. Mi manchi ma sei in ogni mio respiro e finché io ne avrò uno tu vivrai“, conclude con amore.

Anche nel 2019, sempre nella stessa data, la conduttrice aveva dedicato un lungo pensiero al padre sempre affidato a Instagram: “Sei stato il mio papà perfetto.

Sei stato un uno coraggioso, leale protettivo e io non ti ho saputo proteggere abbastanza, mi faceva paura la tua malattia, mi faceva paura che tu che sempre eri stato il mio faro, il nostro faro ti stessi spegnendo. Ammalando. Avevo paura , perché Leggevo la paura l’angoscia nei tuoi occhi , non la volevo vedere. Il mio eroe il mio papà non aveva mai paura. Tu mi hai sempre insegnato ad essere leale, forte, coraggiosa, senza macchia e senza dovere nulla a nessuno.

Senza compromessi“.

Anche il figlio, Francesco Oppini, di recente diventato molto famoso grazie alla partecipazione al Grande Fratello vip, ha commentato il messaggio lasciato dalla mamma, a cui è molto legato, sui social. Un semplice cuore rosso, per lui, che non aggiunge parole a quelle scritte della mamma.