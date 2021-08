Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro Icardi, è diventata mamma. Lei e il fidanzato Hugo Sierra hanno accolto nella loro famiglia la loro prima figlia. La notizia è stata diffusa sul profilo Instagram della neomamma, che ha reso noto il nome, il peso e la lunghezza della bambina. Ivana ha rivelato che trascorrerà i prossimi giorni in compagnia della sua famiglia, ma non è chiaro se sarà raggiunta anche dal fratello Mauro.

Ivana Icardi è diventata mamma: la gravidanza sui social

Lo scorso febbraio, Ivana Icardi aveva annunciato di essere incinta pubblicando un post sul suo profilo Instagram. Nell’immagine, lei e il fidanzato Hugo Sierra posavamo seduti su un letto, scambiandosi un bacio e tenendo in mano un’ecografia del bebé.

“Ora sono diventati due gli amori della mia vita…” aveva commentato dolcemente la futura neomamma. Nel corso delle settimane, Ivana ha continuato a condividere scatti che mostravano la crescita del suo pancione. Fra gli ultimi post è apparso anche in video in cui lei e Sierra apparivano intenti a costruire la culla della bambina.

Per la bambina i genitori hanno scelto un nome italiano: Giorgia. Già dagli ultimi post prima del parto, Ivana ha iniziato a riferirsi a lei chiamandola proprio così.

Ivana Icardi annuncia la nascita della prima figlia

Due giorni fa, sul profilo Instagram di Ivana Icardi è apparso un post contenente un’importante annuncio. Dopo alcuni giorni di silenzio sul social, la sorella del calciatore Mauro Icardi è riapparsa sul suo account, con una fotografia che la ritrae seduta in un giardino, con addosso un lungo abito a fantasia fiorata. “Non so quanto ci sia di vero in tutto quello che mi hanno detto sulla gravidanza” ha esordito nel lungo messaggio scritto a commento dell’immagine. Ivana ha poi rivelato di essersi recata in ospedale lo scorso giovedì 5 agosto e di aver dato alla luce la piccola Giorgia circa 24 ore più tardi.

“La piccola (che come immaginerete di piccolo non ha niente– ha ironizzato rendendo noto il peso e la lunghezza della bimba- 52 cm e mezzo e 4 kg di puro amore).

Ivana Icardi condivide con la famiglia: dubbi sul fratello Mauro Icardi

Ivana Icardi ha continuato a parlare dei primi istanti da mamma, dicendosi felice di poterli vivere in compagnia dei suoi cari. “Tutto ha coinciso con la visita della mia famiglia“ ha rivelato. “Non vedo l’ora di uscire dall’ospedale così potrete godervela un po’ prima che ve ne andiate” ha aggiunto.

Non è chiaro se fra i familiari vicini a Ivana in questo momento importante vi sia anche il fratello calciatore Mauro, con il quale i rapporti sembrerebbero essersi congelati da un po’. A decretare il loro distacco, sarebbe stata la moglie dell’attaccante, nonché cognata della neomamma.

Proprio quest’ultima, aveva rivelato a Barbara d’Urso di essere disposta a perdonare Mauro Icardi e Wanda Nara. “Voglio molto bene a mio fratello e mi piacerebbe dirglielo di persona anziché in televisione” aveva ammesso. “Avrà una nipotina e mi piacerebbe molto vedere le mie, quelle due bellissime bimbe che ha con Wanda.

In questo momento della mia vita io sono felicissima e vorrei condividere questa felicità anche con lui“ le sue parole. “Sono pronta pure a dimenticare quello che è successo con Wanda, a perdonare e a fare pace. Non serve fare la guerra” aveva osservato infine.

Ivana Icardi e Hugo Sierra: l’amore fra i neogenitori

I fan del Grande Fratello ricorderanno probabilmente la partecipazione di Ivana Icardi al reality. Qui la sorella del calciatore si era avvicinata molto a Gianmarco Onestini, senza mai dare vita a un vero e proprio flirt.

Curiosamente, il nuovo compagno di Ivana, Hugo Sierra è stato fidanzato con Adara Molinero, che ha conosciuto Onestini al Gran Hermano Vip, in Spagna, scegliendo di lasciarlo per lui.

Sierra e Ivana si sono conosciuti a Supervivientes e da allora sembrerebbero non essersi più lasciati. Se per la Icardi la piccola Giorgia è la prima figlia, per Hugo è invece la terza. Prima di lei ha avuto un’altra femmina dal matrimonio con Leslie Graf e un maschio con la Molinero. Hugo ha 47 anni, più di 20 in più di Ivana.