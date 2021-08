Martedì 10 agosto 2021 alle ore 20:00 nella serata delle stelle cadenti torna una nuova sestina vincente del concorso numero 95 del SuperEnalotto. Una nuova settimana in compagnia del montepremi più alto d’Italia che continua a crescere senza sosta e si posiziona ad oltre 66 milioni di euro. Segui i risultati ed il commento all’estrazione disponibile su The Social Post a partire da qualche minuto dopo le ore 20:00.

Il concorso numero 94 di sabato 7 agosto 2021 ha tenuto nuovamente concentrati i tanti giocatori con il terzo appuntamento della settimana in compagnia delle estrazioni del SuperEnalotto.

I tanti appassionati saranno alle prese con il tentativo di accaparrarsi il Jakpot multimilionario del gioco che continua a crescere dopo la sensazionale vincita di 3 mesi fa.

Dal giorno della vincita tenutasi il 14 maggio 2021 il Jackpot progressivo del gioco sta continuando senza sosta la sua crescita, stabilendosi ad oggi alla cifra di 60 milioni di euro. Ripartono dunque da questa cifra le speranze dei giocatori che tenteranno nuovamente la fortuna per accaparrarsi il Jackpot milionario.

Nell’estrazione di sabato 7 agosto 2021 non si è registrato il tanto agognato 6 e nemmeno un 5+1. Nulla di fatto dunque per chi ha preso parte al concorso e quindi cercherà nuovamente fortuna nell’estrazione di oggi martedì 10 agosto 2021. L’estrazione in questione quindi ha dato magre soddisfazioni in termini di quantità ma è comunque riuscita a premiare 5 giocatori capaci di mettere a segno il punteggio del 5 che è valso poco più di 40 mila euro ad ognuno dei giocatori in questione.

Un dato interessante di questo concorso riguarda invece le combinazioni affiancate dal numero Superstar, perché nell’occasione si è registrata una giocata in grado di centrare il punteggio di 4 Stella dal valore di 33 mila euro.

Ora vediamo nel dettaglio le vincite centrate nell’ultimo concorso tenutosi sabato 7 agosto 2021.

Le vincite con la combinazione vincente del SuperEnalotto

Vincite Categoria Euro nessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – 5 Punti 5 40.217,22 € 633 Punti 4 331,40 € 25.176 Punti 3 24,68 € 408.434 Punti 2 5,00 €

Le vincite con le combinazioni affiancate dal numero SuperStar

Vincite Categoria Euro nessuna 5 Stella – 1 4 Stella 33.140,00 € 102 3 Stella 2.468,00 € 1.763 2 Stella 100,00 € 10.768 1 Stella 10,00 € 22.308 0 Stella 5,00 €

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone, The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.