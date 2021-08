Un bimbo di 5 anni è morto dopo essere rimasto in auto, sotto il sole, per parecchie ore. La tragedia, purtroppo una delle molte che ogni anno nei periodi più caldi continuano a ripetersi, è avvenuta a Springfield, Virginia. Qualcuno ha chiamato la polizia, ma ogni tentativo di salvarlo è stato inutile. Il caso è trattato come un incidente.

Bimbo di 5 anni resta in auto sotto il sole: è morto

La notizia viene riportata dalla CNN, che riporta le parole del tenente di polizia locale che ha informato la stampa sui dettagli del caso. Tutto è accaduto nella giornata di martedì, nella contea di Fairfax in Virginia, precisamente nella città di Springfield.

Attorno alle 15.20 del pomeriggio, alcuni agenti hanno risposto ad una chiamata che segnalava un bambino chiuso in auto e apparentemente privo di sensi.

Gli agenti, viene riportato, sono accorsi pochi minuti dopo e hanno trovato effettivamente un bambino di 5 anni non cosciente. Sul corpo del giovanissimo è stato effettuato una manovra cardio-respiratoria, ma si è reso necessario un immediato trasporto in ospedale. Qui, il bimbo è stato dichiarato morto.

Bimbo morto in Virginia: era rimasto in macchina nelle ore più calde

Come sottolineato dal tenente John Lieb del dipartimento di Polizia di Fairfax County, attualmente il caso viene trattato come un altro tragico incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino sarebbe rimasto in macchina dopo essere tornato a casa assieme ad uno dei genitori e quelli che vengono definiti come “molti altri fratelli”. Sembra possibile, così espresso, che non ci si sia accorti che il bambino di 5 anni fosse rimasto in macchina, con la cintura di sicurezza ancora allacciata.

Le specifiche circostanze dell’incidente sono attualmente al vaglio degli investigatori, che dovranno anche determinare per quanto tempo il bambino sia rimasto sotto il sole in auto: si parla però della possibilità che abbia passato molte ore nel veicolo, cocente per le alte temperature.

La CNN non riporta conseguenze al momento per il genitore, ma è stata disposta un’autopsia sul corpo del bimbo, per capire a fondo le cause di morte.