Quando si va in vacanza, si sa, il tran-tran della vita quotidiana deve essere dimenticato a casa. Quando ci sono i figli di mezzo però, bisogna tener conto di mille interrogativi e variabili, organizzandosi su tutti i fronti in caso di imprevisti: e se si stancano? E se si annoiano? Gentili genitori, l’Emilia Romagna è la risposta ad ogni vostro tentennamento. Questa regione è infatti nota per le tante attrazioni turistiche sul mare e non solo, per grandi e piccoli. Quindi, se volete solo rilassarvi e smetterla di riempire la valigia con mille giochi e distrazioni per tenere occupati i più piccoli, scoprite quali sono le destinazioni dell’Emilia Romagna per le vacanze perfette di genitori e bambini.

Vacanze con bambini in Emilia Romagna: sosta a Mirabilandia

L’Emilia Romagna ospita diverse attrazioni sparse su tutto il territorio regionale che tengono impegnati grandi e piccini. A partire dai parchi divertimenti, questi accolgono giostre di ogni tipo, da quelle più scatenate a quelle più tranquille, adatte anche ai bambini più piccoli. Il più noto di tali attrazioni è sicuramente Mirabilandia, posizionata a sud di Ravenna a pochi passi dal mare. Questo immenso parco divertimenti accoglie al proprio interno diversi servizi, dagli spettacoli d’intrattenimento alle piscine e scivoli dell’area acquatica Mirabeach.

Inoltre sono spesso proposti diversi e vantaggiosi pacchetti famiglia che comprendono l’ingresso al parco e l’hotel dove trascorrere la notte.

Parma, il più grande labirinto del mondo

Forse non tutti sanno che a Parma si trova il labirinto più grande al mondo. Parliamo del labirinto del Masone e ogni anno tante famiglie con bambini scelgono di fare tappa qua per immergersi in questo tortuoso labirinto, costruito con stretti corridoi racchiusi da verdi piante di bambù.

Sono 7 ettari di estensione totale e una volta entrati non sarà semplice uscirne: infatti, sono numerosi i bivi e vicoli cechi realizzati all’interno. Per i più bravi, un’ora e mezza potrebbe essere sufficiente per riuscire a trovare la via di fuga dal labirinto.

Fiabilandia, il divertimento per i più piccoli

L’Emilia Romagna pensa propri a tutti, anche ai più piccolini. A Rivazzurra di Rimini è situata Fiabilandia, un parco divertimento adatto ai bambini di ogni età. In totale sono 30 attrezzature sparse per tutta l’area, mentre per i bambini più piccoli di 3 anni è allestita GonFiabilandia: uno spazio di giochi gonfiabili, tappeti saltellanti, piscine di palline colorate dove poter far divertire i figli in tutta sicurezza.

Per i più grandi invece, ci saranno ad aspettarli divertenti giostre e labirinti insidiosi.

Bambini avventurosi? Tappa al Triton’s Park, il parco divertimenti immerso nel verde

Per i bambini più avventurieri e sportivi, non può mancare la tappa al Parco avventura Triton’s Park, situato sulle pendici del Monte Oggioli, a pochi passi da Bologna. Qua i bambini potranno svagarsi a stretto contatto con la natura, scegliendo tra 2 dei 7 percorsi totali proposti da questo importante attrazione sportiva.

Una volta messi in sicurezza con caschi e imbracatura, i piccoli più coraggiosi si divertiranno a percorrere le difficili prove, rimanendo sospesi a pochi metri da terra ma potendo godere comunque di una bella ed elettrizzante esperienza. Anche gli adulti, tuttavia, potranno mettere alla prova le loro abilità con i percorsi più difficili.

Camping in riva al mare, ecco dove andare

Fin ad ora le mete appena elencate non avevano nulla a che vedere con il relax che ci si aspetta di trovare in spiaggia. Per questo motivo in tutta la regione sono dislocati diversi camping e resort per la famiglia, molti dei quali vicini alla riviera romagnola.

A partire dall’immenso Spina Family Camping a Comacchio, un campeggio veramente attrezzato e perfetto per le vacanze con i figli. All’interno sono presenti giochi gonfiabili e una grossa piscina. Ma se preferite tuffarvi nelle acque dell’Adriatico, le spiagge sono distanti pochi minuti a piedi dal resort. Altrettanto organizzato è il Camping Adriatico nel centro di Cervia, a poche centinaia di metri dalla costa. Qua le famiglie potranno scegliere se accomodarsi dentro uno dei piccoli alloggi indipendenti sparsi su tutta l’area verde del camping, oppure se godersi una vacanza immersa nella natura a 360°, decidendo di accamparsi con tende, camper e caravan tra gli ombrosi alberi del resort.