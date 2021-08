Jennifer Aniston e David Schwimmer si frequentano: l’attore reagisce al gossip sulla loro storia

Gossip

Jennifer Aniston e David Schwimmer sono sulla bocca degli amanti del gossip da qualche ora. I due attori che per anni hanno recitato fianco a fianco nel noto sceneggiato Friends nei ruoli di Rachel e Ross sembrerebbero infatti essere molto affiatati e non più per motivi scenici. Secondo alcuni rumors, la coppia protagonista di infiniti tira e molla nella fiction potrebbe essere diventata realtà lontano dai riflettori. Schwimmer avrebbe cercato di mettere a tacere le voci sul nascere, ma ormai tutti stanno già fantasticando sulla loro storia.

Jennifer Aniston e David Schwimmer si frequentano: l’indiscrezione sulla coppia

Lo scorso 27 maggio, i protagonisti di Friends si sono incontrati per una speciale reunion in occasione del 25esimo anniversario della sitcom.

Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer si sono incontrati nuovamente sul set che li ha resi noti al grande pubblico, per giocare e rivivere insieme i momenti vissuti nel corso delle riprese della serie avvenute anni prima. Nella speciale occasione, Jennifer Aniston e David Schwimmer si sono confessati reciprocamente di aver avuto una cotta l’uno per l’altra. Da allora, i fan sognano di vederli insieme non più nei panni di Rachel e Ross, ma nella vita reale.

Negli ultimi giorni, il magazine Closer è stato raggiunto da una notizia molto accattivante. Secondo alcune fonti infatti, la Aniston e Schwimmer sarebbero stati avvistati insieme dopo la reunion. Entrambi single, i due attori avrebbero infatti organizzato alcune uscite. L’assenza degli altri colleghi, divenuti amici durante gli anni delle riprese, lascerebbe pensare che fra i due ci possa essere un feeling speciale.

Jennifer Aniston e David Schwimmer, una fonte parla della “chimica” fra di loro

Come spiega Closer, la fonte che ha contattato il magazine avrebbe fornito alcune dichiarazioni sulla presunta frequentazione fra Jennifer Aniston e David Schwimmer.

“Dopo la reunion, è divenuto chiaro che il ricordo del passato aveva suscitato i sentimenti per entrambi e che la chimica che avevano sempre dovuto nascondere era ancora presente” avrebbe ammesso. “Hanno trascorso del tempo a casa di Jen, dove lei ha cucinato la sera e sono stati insieme, chiacchierando e ridendo” avrebbe aggiunto.

“Sono stati anche avvistati mentre bevevano vino, occupati in profonde conversazioni, mentre passeggiavano in uno dei vigneti preferiti di Jen a Santa Barbara” avrebbe ancora riferito.

“Era chiaro che c’era molta chimica tra loro“ la conclusione che lascia ben sperare i fan.

Jennifer Aniston e David Schwimmer: il flirt sui social

Stando ancora a quanto riferito da Closer, la scorsa settimana, sia Jennifer che David hanno condiviso sui loro profili alcuni scatti che li ritraevano singolarmente, ma con addosso gli stessi oggetti del merchandising di Friends. Schwimmer ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui appare con addosso una maglietta con scritto “aragoste” e la silhouette dei loro personaggi. La Aniston ha invece condiviso un selfie in cui posa con un berrettino con visiera e una felpa con l’immagine del personaggio di Monica.

“Per la cronaca…non eravamo così in pausa” ha commentato ironica. Secondo alcune fonti, la scelta di condividere post così simili a poche ore di distanza, mostrerebbe un vero e proprio “botta e risposta” social fra i due attori.

David Schwimmer mette a tacere le voci sulla storia con Jennifer Aniston

Mentre i fan di Friends continuavano a immaginare la nuova storia d’amore fra due dei protagonisti della loro serie tv del cuore, uno dei due attori coinvolti nel gossip sarebbe corso ai ripari smentendo ogni voce.

David Schwimmer avrebbe infatti fatto sapere tramite una fonte vicina al The Sun che fra lui e la Aniston non c’è nessuna storia. “Nessuna verità“ nel gossip che lo coinvolge, spiega il giornale.

Se da un lato c’è chi ha appreso la notizia con profondo rammarico, rassegnandosi, dall’altro però c’è chi crede che i due attori vogliano nascondere qualcosa. Magari, si pensa, Jennifer Aniston e David Schwimmer stanno solo cercando di tenere la loro storia lontano dai riflettori. Come sempre però, solo loro potranno confermare o smentire le voci, quando e se sceglieranno di parlarne pubblicamente in prima persona ovviamente.