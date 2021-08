Luana Ravegnini torna in tv dopo 10 anni: che fine aveva fatto la conduttrice, gli anni lontana dalla tv

Gossip

Dopo 10 anni lontana dai riflettori televisivi, Luana Ravegnini è pronta a fare il suo trionfale ritorno sul piccolo schermo alla conduzione di un programma tutto suo a partire da settembre su Rai2: Check-up, format incentrato sul tema del benessere e della salute. Con gli stessi occhi azzurri e la chioma castana con cui si fece conoscere nei salotti televisivi negli anni ‘90, la ex showgirl de Il pranzo è servito oggi ha 52 anni e vive con il marito Renato Della Valle e la figlia Adele Maria. È stato proprio l’amore per la famiglia ad aver spinto l’attrice ad allontanarsi dal mondo televisivo.

In un’intervista ad Oggi, la conduttrice rientra in punta di piedi sotto i riflettori del gossip, raccontando cosa è successo durante questi 10 anni.

Luana Ravegnini e l’amore per il marito Renato Della Valle: “Siamo il bianco e il nero. Ci completiamo”

Il tempo sembra non essere trascorso per Luana Ravegnini. Bella e raggiante come l’abbiamo conosciuta e amata, sono passati tanti anni dal suo debutto negli anni ’90. Diventata celebre con il format Il pranzo è servito al fianco del suo compagno dell’epoca Claudio Lippi, dopo una lunga relazione con il presentatore, la ex showgirl si imbatte nel marito Renato Della Valle: tra i due scoppia subito un’intesa d’amore vincente, che li tiene uniti ancora oggi in un solido rapporto: “Noi siamo il bianco e il nero: ecco perché duriamo.

Abbiamo l’intelligenza di ascoltare l’altro e siamo capaci di mediare. – ha confessato l’attrice parlando del legame con il marito – […] Diciamo che ci completiamo anche in questo”. Ed è proprio per amore del marito e dalla figlia Adele Maria che decide di lasciare la carriera televisiva per trasferirsi a Londra con la sua famiglia.

Luana Ravegnini torna in tv: da settembre al timone di Check-up

Erano ormai poche le tracce lasciate dalla ex showgirl Luana Ravegnini sul piccolo schermo.

Ma a settembre tornerà a ricalcare i passi di una passione lasciata in sospeso per anni, al timone di un programma tutto suo: Check-up. Un format incentrato sul benessere e la salute, un tema di cui oggi è sempre più importante discutere. Sono queste le prime anticipazioni rilasciate dalla 52enne tra le pagine di Oggi, a cui confida di sentirsi entusiasta ed onorata di prendere parte come conduttrice del format: ”Adoro parlare di salute e prevenzione, perché sono temi che ritengo importanti. – spiega l’attrice, svelando alcuni dettagli del format – È un programma che ritorna rinnovato: in un momento in cui si parla tanto di salute trovo importante catalizzare l’attenzione su una trasmissione medico-scientifica che aiuti il pubblico a orientarsi attraverso la presenza di grandi luminari del settore […] Cercheremo di essere un punto di riferimento per la gente che sceglie di volersi bene” Conclude la ex showgirl.

Luana Ravegnini, 10 anni fuori dalla tv: tutto per amore

L’ultima comparsa di Luana Ravegnini risaliva al 2011, quando aveva chiuso la parentesi da conduttrice con il programma Due passi in Italia. Dopo, era svanita dai salotti televisivi e aveva abbandonato la sua amata Roma per volare fino a Londra.

Non per lavoro però, ma per amore. Lo spiega la ex showgirl ai microfoni di Oggi, dopo una lunga intervista in cui ha svelato com’è stata la sua vita negli ultimi 10 anni, condivisa con suo marito Renato Della Valle e la figlia Adele Maria. “Ho seguito mio marito a Londra dove si era dovuto trasferire per lavoro. E senza accorgermene sono passati dieci anni” La famiglia si è aggiudicata il primo posto per anni nella vita della conduttrice, che con l’arrivo della figlia ha deciso di mollare tutto per dedicarsi completamente a lei: “La verità?

Sono molto contenta di aver mollato tutto. Ho imparato che casa è dove sta la mia famiglia“, afferma decisa l’attrice.

Luana Ravegnini e il rapporto con la figlia: “Siamo molto fieri di lei”

La conduttrice continua a raccontarsi ai microfoni di Oggi, spiegando come per lei siano volati in fretta questi ultimi 10 anni. Ormai la figlia Adele Maria è cresciuta, pronta ad affrontare la realtà universitaria. Ed ecco che l’amore incondizionato da mamma affiora tra le parole della ex showgirl Luana Ravegnini mentre descrive la giovane figlia: ”Siamo molto fieri di lei, sa ciò che giusto fare, è una ragazza a modo: non ho rimpianti” Simili nel carattere e diverse nell’aspetto, così si descrive la conduttrice paragonata alla figlia Adele Maria: ”È molto simile a me come indole, è prudente. Fatica a rischiare. Anche se è una che parlerebbe pure con le pietre.” Conclude scherzosamente