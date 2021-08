EuroJackpot: l’estrazione della combinazione vincente del concorso di oggi venerdì 13 agosto 2021

Eurojackpot

Secondo weekend del mese di agosto in compagnia della combinazione vincente dell’EuroJackpot che torna come sempre di venerdì ed in particolare oggi il 13 agosto 2021. La più famosa e ricca lotteria d’Europa continua a far sognare i tanti giocatori sparsi per il continente e propone una nuova estrazione dei suoi 7 numeri nell’appuntamento che si terrà come sempre in diretta alle ore 21:00 di questa sera e sarà effettuata ad Helsinki. Scopri i risultati dell’estrazione a partire da qualche minuto dopo su The Social Post.

EuroJackpot: le nazioni che partecipano della lotteria più famosa d’Europa

L’EuroJackpot è una lotteria che si svolge a livello unificato in 18 paesi europei sin dal 2012.

Fu creata da 11 nazioni, tra le quali l’Italia, con l’intento di dar vita ad una lotteria Europea unica che unisse le giocate dei Paesi che ne prendevano parte. In seguito fu permesso l’ingresso ad altre nazioni partecipanti, arrivando a comporre il gruppo di 18 paesi odierno (nello specifico Finlandia, Danimarca, Germania, Italia, Slovenia, Paesi Bassi, Spagna ed Estonia dal 2012; Croazia, Lettonia, Islanda, Norvegia, Svezia e Lituania dal 2013; Ungheria e Repubblica Ceca dal 2014, Slovacchia dal 2015; infine nel 2018 si è aggiunta anche la Polonia).

EuroJackpot: le caratteristiche del gioco

L’estrazione dell’EuroJackpot si tiene ogni venerdì sera alle 21:00 ad Helsinki e prevede il sorteggio di 5 numeri (da 1 a 50) più due euronumeri (da 1 a 10). Per giocare una schedina bastano 2 euro e bisogna comporre la propria combinazione. E’ possibile giocare in qualsiasi dei Paesi aderenti recandosi presso una ricevitoria o attraverso i canali telematici appositi.

Qualora poi ci si dovesse aggiudicare una vincita, sarà possibile effettuarne la riscossione solo nel Paese dove è stata effettuata la giocata risultata vincente.

EuroJackpot: ecco le giocate a disposizione

Per effettuare le proprie giocate per questa lotteria si può optare su differenti modalità: la schedina singola ad un solo panello, la schedina a 5 pannelli, il Quick Pick e la Bacheca dei Sistemi (con la possibilità di effettuare giocate con sistemi integrali, ridotti ed a caratura).

La schedina ad un solo pannello permette di giocare una sola combinazione di 5 numeri e 2 euronumeri mentre quella a 5 pannelli consente di effettuare giocate a sistema composte da più combinazioni e 2 o più euronumeri.

Il Quick Pick si caratterizza per una scelta rapida della combinazione affidata al computer del terminale, che sceglierà casualmente per il giocatore sia i 5 numeri che i 2 euronumeri.

Affidandosi al Quick Pick sarà possibile scommettere su più combinazioni a seconda della somma giocata, dando la scelta delle combinazioni al terminale che manterrà la scelta dei 2 euronumeri mutando casualmente la composizione della cinquina.

Infine la metodologia di giocata dei sistemi permette di effettuare giocate multiple sulla base dei numeri marcati sulla schedina e delle possibili combinazioni giocabili a seconda del tipo di sistema.

Attenzione: se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo ed anche alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 16:00