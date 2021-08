La casa tra le montagne: nuovo ciclo di film su Canale 5 dal 17 agosto. Trama e cast dei primi due film in onda

Serie TV - Fiction

La casa tra le montagne va in onda oggi martedì 17 agosto 2021 con i primi due film del suo ciclo. La trama e le anticipazioni di quello che sarà trasmesso su Canale 5.

Canale 5, a partire dalla prima serata di oggi martedì 17 agosto 2021, proporrà un nuovo ciclo di film dal titolo La casa tra le montagne. Gli otto mini film, già trasmessi in Germania nel 2018, andranno in onda a cominciare da oggi ed accompagneranno i telespettatori con due episodi per serata nei quali il vero protagonista sarà il paesaggio. Scopri la trama e tutte le informazioni sui primi due film dal titolo Ritorno a casa e Novità a casa.

La casa tra le montagne: di cosa tratta il nuovo ciclo di film di Canale 5

La casa tra le montagne è il nuovo ciclo in prima visione assoluta per l’Italia composto da 8 mini film che Canale5 propone ai suoi telespettatori prima di tuffarsi nella programmazione autunnale.

L’appuntamento con Daheim in den Bergen, questo il titolo originale in lingua tedesca, è fissato da oggi martedì 17 agosto 2021 a partire dalle ore 21:20.

Il ciclo racconta una faida che ruota intorno a due famiglie e che continua ad andare avanti nel tempo tra segreti, sviluppi inaspettati e contorti intrighi. A farla da padrone, oltre al racconto delle complicate vicende famigliari che vedono la scomparsa prematura di un bambino, è il paesaggio che si farà apprezzare per la sua bellezza e vastità caratterizzato dal contesto montuoso.

La casa tra le montagne: la trama dei primi due episodi Ritorno a casa e Novità a casa

Il primo dei due episodi si intitola Ritorno a casa racconta come le famiglie Huber e Leitner, in precedenza molto amiche grazie al rapporto dei capifamiglia Lorenz e Sebastian, si ritrovano ormai l’una contro l’altra a causa di un doloroso episodio accaduto vent’anni prima. Gli spettatori scopriranno come Lorenz Huber abbia accidentalmente investito ed ucciso il piccolo Peter Leiter di otto anni. Parte da qui l’odio tra le due famiglie che porterà alla separazione dei due innamorati Florian e Lisa, con quest’ultima diretta a Monaco a studiare legge ed il primo che sposerà la migliore amica della ragazza.

Il secondo episodio dal titolo Novità a Casa racconta di come le vicende tra le due famiglie tornino ad intrecciarsi a distanza di tanto tempo. Infatti dopo il ritorno di Lisa da Monaco la donna incontra nuovamente Florian e, nonostante gli anni passati, danno sfogo alla loro passione baciandosi nuovamente ed innescando alcuni eventi dei quali dovranno subire delle inaspettate conseguenze.