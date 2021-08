Programmi TV

La padrona di casa Mediaset Maria De Filippi sarà ospite dei Seat Music Awards 2021, in onda a partire da giovedì 9 e venerdì 10 settembre alle ore 21:15 su Rai1. La presenza della conduttrice all'evento comunque ha decisamente allarmato i fan, in dubbio che a causa dell'impegno potesse essere posticipata la data d'inizio di uno dei programmi cult della presentatrice: Uomini e Donne.

La scelta della conduttrice ha comunque allarmato i fan, in trepidante attesa per il ritorno di Uomini e Donne e Amici, favorendo dubbi e domande sui tempi d’inizio dei suoi programmi: saranno posticipati?

Maria De Filippi ospite tra i vip dei Seat Music Awards: Uomini & Donne a rischio?

In particolare, al fianco di Lillo, Amadeus e molti altri, sarà chiamata a salire sul palco anche la padrona di casa Mediaset Maria De Filippi. La sua presenza, molto gradita dal pubblico dell’ammiraglia Rai, ha comunque destato una certa preoccupazione per i fan dei programmi cult della conduttrice. Infatti, per i veterani di Canale5, settembre coincide con il ritorno di Uomini e Donne e Amici. Ma nessuna paura, la presentatrice ha incastrato bene nell’agenda tutti gli appuntamenti del mese: i programmi andranno in onda a partire da metà settembre, seguendo i soliti ritmi.

Seat Music Awards: chi sono gli artisti in gara per il festival

Quest’anno ai Seat Music Awards 2021 si esibiranno più di 50 artisti, mischiando i generi più amati ed ascoltati nel Bel Paese, dal trap al rap, dal pop all’indie. Tra i grandi cantanti che saliranno sul palco dell’Arena di Verona ci sono Claudio Baglioni, Annalisa, Arisa, Ligabue, Zucchero, Emma, Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia per citarne qualcuno. Ci saranno anche artisti più giovani e moderni, che con i loro tormentoni rallegrano le sere estive degli italiani: tra cui Capo Plaza, Madame, Carl Brave, Francesca Michielin, Colapesce e Di Martino, Mahmood, i Pinguini Tattici Nucleari, Takagi & Ketra e molti altri.

Infine altrettanto immancabili, saranno gli ultimi talenti scovati della scuola di Amici: Sangiovanni, Deddy e Aka7even.