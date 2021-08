Terribile lutto per Lorenzo Fragola: è morto il padre del cantante dopo una lunga malattia

TV e Spettacolo

Un momento terribile per Lorenzo Fragola: si è spento a soli 56 anni Davide Fragola, il papà del cantante. Il 56enne era malato da tempo. La notizia è di questi ultimi minuti e sembra che il funerale sia già stato celebrato. Sui social Lorenzo Fragola, vincitore di X Factor, non ha comunicato nulla preferendo scegliere, in questo momento difficile, il silenzio social.

Morto Davide Fragola, padre di Lorenzo Fragola

È morto a pochi mesi dal suo 56esimo compleanno Davide Fragola. Una malattia aveva colpito da tempo il padre di Lorenzo, diventato famoso come vincitore dell’ottava edizione di X Factor.

L’uomo era in forza alla Squadra Mobile di Catania, e ha affrontato per diverso tempo un male incurabile che ha peggiorato le sue condizioni. Negli ultimi mesi le cose erano andate precipitando, spiega Tgcom24, e alla fine è morto nella giornata di lunedì 16 agosto 2021. I funerali sono stati celebrati oggi martedì 17 agosto all’interno della Chiesa Cuore Immacolato di Maria in viale Vittorio Veneto, a Catania.

Al momento Lorenzo Fragola ha scelto di non condividere nulla sui social e scegliendo quindi di dare la precedenza alla privacy sua e della famiglia.

La carriera di Lorenzo Fragola

Lorenzo Fragola è tornato sulla cresta dell’onda della musica con Solero, il nuovo singolo con i The Kolors.

“Non ho mai voluto fare mille cose solo per il dovere o bisogno di esserci. C’è stata una naturale evoluzione sia sul versante artistico quanto su quello personale. Sono tornato quando mi sono sentito pronto ma rimango dell’idea che quando non si è pronti a raccontare qualcosa di nuovo, non sia giusto prendere per i fondelli chi ti ascolta“, aveva raccontato al Fatto Quotidiano poco tempo fa, preparando il suo ritorno musicale. “Amo sempre di più la musica, dopo averla vista anche come nemica, adesso ho fatto scelte che mi hanno preservato e tutelato“, aveva aggiunto.