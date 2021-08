Alba Parietti non si nasconde e svela tutto di sé. Su Instagram scrive: “Vivo con la paura di morire”

Gossip

Alba Parietti non si nasconde mai, i fan lo stanno bene, e svela tutto di sé in un lungo post dedicato ai follower su Instagram.

“Ho imparato a piacere a me stessa“, comincia così l’ultimo post di Alba Parietti scritto e condiviso con i suoi fan su Instagram. La conduttrice e showgirl non ha paura di svelarsi e raccontare ai fan anche le sue fragilità. Questa volta racconta tutto, dall’amore alla paura di morire.

Alba Parietti e le sue fragilità

“Quello che pensi tu di te stesso è molto più importante di quello che gli altri pensano di te. Detto questo parte la variabile impazzita, l’incidente di percorso che mina la tua granitica certezza di te. L’imprevedibile casualità e ti trovi fottuta. Il compito a cui dobbiamo lavorare, diceva Erick Fromm non è di arrivare alla sicurezza, ma di arrivare a tollerare l’insicurezza….

ma la mia non la tollero“, scrive su Instagram insieme ad alcune sue foto in primo piano.

“La struttura che ho costruito per proteggermi mi porta sempre a sperare di poter destrutturare le mie illusioni. Cerco il modo di distruggere per paura di dover accettare abbandono o delusioni. L’amore è l’unica cosa che mi ha reso veramente felice ma anche veramente infelice, Il senso di colpa non va mai a spasso da solo: si fa accompagnare dai suoi amici, il dubbio e l’insicurezza. Quando metti continuamente alla prova gli altri, sperando che sbaglino vuoi che ti deludano in fondo, alla fine l’insicuro sei tu“.

Poi continua: “E spero davvero quasi speri di essere delusa per aver ragione e non vergognarmi del marcio che è in me, per la mia incapacità di fidarti del prossimo. e ancora si ritrova la bambina abbandonata vincere sulla donna strutturata“.

Alba Parietti e la paura di morire

Una lunga riflessione che continua così: “Tutto sembra perfetto se nuoto a filo d’acqua, ma appena sento qualcosa che mina la mia serenità prendo la mannaia e cerco il modo di convincermi che amare è una condizione che mi rende fragile e non voglio più provarla.

Avevo deciso che solo io decidevo del mio stato d’animo, avevo deciso di darmi la felicità senza aspettarla da altri . Ma poi arriva il destino ti fa provare sensazioni che avevo sepolto e ti senti vivo“. Po conclude: “Vivo con la paura di morire. E questo è il senso della vita stessa, la paura finisca come tutte le cose a cui tieni… diamo un taglio a questi pensieri“, per poi dare la buonanotte al suo pubblico.