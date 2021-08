Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, ironico botta e risposta sulle voci della presunta crisi: “Siamo amiche, giusto?”

Gossip

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele rispondo ai rumor che volevano la loro amicizia in crisi, a causa di un presunto “grave motivo”. Le due figlie d’arte, in realtà, sono unite come sempre e lo dimostrano su Instagram, dove commentano con una certa ironia il gossip.

Benché non abbiano passato tutta l’estate insieme, come hanno sottolineato alcuni osservatori di cronaca rosa, Aurora Ramazzotti e Sara Daniele continuano a essere legatissime e si divertono pubblicando foto non molto lusinghiere per dimostrare che l’amicizia procede a gonfie vele come sempre.

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele: nessuna amicizia in crisi

È stato Chi a riportare per primo la notizia di una crisi profonda tra Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, partita dal fatto che le figlie di Pino Daniele ed Eros Ramazzotti avrebbero smesso di seguirsi sui social.

La testata riporta inoltre la testimonianza di alcuni amici che avrebbero addotto un “motivo grave” alla base della rottura.

Parole che hanno fatto discutere, dato che Sara Daniele e Aurora Ramazzotti sono amiche da anni, e insieme hanno affrontato anche momenti delicati, come la quarantena. Le due hanno festeggiato insieme ogni ricorrenza importante, e spesso passano le vacanze l’una con l’altra, organizzando viaggi in comitiva o da sole.

La replica di Aurora Ramazzotti su Instagram

Aurora Ramazzotti risponde alle voci dalla Grecia, dove si trova in vacanza insieme al fidanzato Goffredo Cerza. “Allego selfie brutti per rassicurarvi che non è volato nessuno straccio. O almeno credo. Sara Daniele siamo amiche, giusto? Risp in privato“, ha scritto ironicamente in un post. Immediata la replica dell’amica: “Ma a questo punto la domanda è: dovremmo non essere amiche? Dobbiamo litiga? Ti aspetto sul ring“.

Sara Daniele: “Siamo amiche senza mostrarlo sui social”

Anche Sara Daniele si è divertita a postare la notizia sui social, dove ha messo in evidenza un errore nella scrittura del suo nome nelle Storie Instagram.

“Io e Aurora siamo amiche anche senza mostrarlo sui social. Del litigio con Sarah con l’H non ne so niente purtroppo“, scrive, per poi commentare anche la notizia immediatamente seguente a quella del presunto litigio, che coinvolge Paola Di Benedetto. “Sinceramente da te questo comportamento non me l’aspettavo. Ti fidanzi senza dirmi niente?“, scherza la figlia di Pino Daniele. Anche l’ex gieffina ha risposto con ironia nelle Storie: “Avrei voluto parlartene, ma al momento la mia storia deve rimanere segreta“.

