Domenica In: l’ultima trovata di Mara Venier ed autori per coinvolgere maggiormente il pubblico

Programmi TV

Domenica In tornerà presto in tv a partire da settembre 2021 con la storica conduttrice Mara Venier a fare come sempre da padrona di casa. Lo storico programma di Rai1 ha anticipato a più riprese l’introduzione di importanti novità per la prossima stagione della trasmissione che accompagnerà i telespettatori tutte le domeniche a partire dalle ore 14 circa. Ora si conosce ufficialmente l’ultima trovata degli autori del programma per mettere al centro della scena il pubblico.

Mara Venier e il ritorno di Domenica In

Mara Venier sta per tornare in televisione con Domenica In e con quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione nello storico programma di Rai1.

La conduttrice ha infatti dichiarato svariate volte di come questa potrebbe essere l’ultima occasione per i suoi tanti fan di vederla al timone del pomeriggio della televisione pubblica ed ha l’intenzione di farlo nel miglior modo pensabile.

A tal proposito infatti gli autori che la affiancano da anni nel programma hanno pensato per la prossima stagione dello show di introdurre una novità che strizza l’occhio al pubblico da casa e gli da la possibilità di essere il vero protagonista della trasmissione, almeno per un suo piccolo spazio.

I fantastici della Zia Mara: il nuovo contest di Domenica In

Sta per arrivare così il nuovo contest dal nome I Fantistici della zia Mara, che come anticipato dal profilo ufficiale di Twitter di Rai Casting, chiede al publico di farsi avanti “Sei un artista? Un cantante, un imitatore, un ballerino, un comico…” continuando a proporre ai giovani tra i 18 e 30 anni “se hai un’arte, non metterla da parte!“.

Il breve format metterà al centro dell’attenzione le persone da casa che si potranno proporre per prendere parte in trasmissione mettendo in mostra il loro talento nelle varie arti dello spettacolo.

Basterà connettersi al sito di Rai Casting per proporsi e prendersi la scena per qualche minuto, cercando magari di far breccia con le proprie capacità nel vasto mondo della televisione.