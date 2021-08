Mara Venier, la speciale dedica all’amico scomparso: “Grande grandissimo”. Il video del loro incontro commuove

Gossip

Mara Venier ha condiviso un commovente filmato in cui lei appare al fianco di Corrado a Domenica In. Nelle immagini, i due colleghi scherzano mostrando grande complicità.

Mara Venier sta approfittando dei giorni di pausa dagli impegni televisivi per riposarsi in compagnia di amici e famiglia. A settembre la conduttrice riprenderà la guida di Domenica In, ma nel frattempo sta approfittando del tempo libero per recuperare i ricordi del tempo passato. Poche ore fa, sul suo profilo Instagram è apparso un video che la mostra al fianco di un caro amico, da tempo non più al suo fianco: Corrado.

Mara Venier ricorda l’amato conduttore: “Grande grandissimo”

È tempo di ricordi nostalgici per Mara Venier, che poche ore fa ha condiviso sul suo profilo Instagram un video estrapolato dal “programma archivio” di Rai 1: Techetechete.

La conduttrice non è rimasta indifferente alla puntata dedicata proprio alla sua trasmissione, Domenica In e ne ha voluto condividere alcuni minuti. In particolare, “zia Mara” ha scelto di mostrare ai suoi fan la sua chiacchierata con uno dei conduttori più amati di tutti i tempi: Corrado. Le immagini appartengono a una versione serale di Domenica In del 1993.

Nel filmato, lei e il collega sono seduti fianco a fianco e chiacchierano della comune esperienza come conduttori della trasmissione domenicale. Con loro ci sono anche il conduttore Gigi Sabani e l’attrice Edwige Fenech.

“Grande grandissimo Corrado“ commenta Mara nella didascalia del post, aggiungendo un cuore rosso. Tanto Corrado quanto Gigi Sabani sono ormai scomparsi da tempo, ma la Venier continua a ricordarli con grande affetto.

Mara Venier e quella chiacchierata con Corrado su Domenica In

Nel filmato condiviso da Mara Venier, lei e Corrado parlano della trasmissione che dal 1976 accompagna gli italiani nel pomeriggio della domenica di Rai 1. “Quante Domeniche In hai presentato Corrado?” domanda curiosa la conduttrice al collega. “Dunque– inizia lui pensieroso- io ne ho presentate 3, cioè proprio le prime 3!”.

“Tanti anni fa, perchè erano taaaanti anni fa” commenta ridendo la Venier. “Sì taaanti anni fa- ribadisce Corrado- la bellezza di tanti anni fa!”. “Correva l’anno 1976” commenta poi ancora il conduttore. “‘76, ’77, ’78“ aggiunge Mara, elencando tutte le edizioni condotte dal collega. “Sì, avendola fatta per 3 anni ’76, ’77, ’78” conferma lui ironico, ripetendo quanto già detto quasi a prendersi gioco dell’ovvietà dell’osservazione. “Sarà giusto!” interviene Gigi Sabani facendo ridere ancora di più Mara Venier.

“Era ’76, ’77, ’78 anzi nel ’76 era in bianco e nero, poi nel ’77 è arrivato il colore” specifica infine Corrando mettendo un punto al loro discorso.