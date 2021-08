Million Day: l’estrazione dei numeri vincenti di oggi mercoledì 18 agosto 2021 a partire dalle ore 19:00

Million Day

Il gioco del Million Day non abbandona i tanti appassionati giocatori nemmeno oggi, alta calda giornata di questo agosto, e come al solito mette in palio attraverso la sua combinazione vincente fino ad un milione di euro. Oggi mercoledì 11 agosto 2021 si terrà un’altra estrazione della cinquina vincente del gioco. Scopri i numeri estratti che la formano a partire dalle ore 19:00.

Tutti i numeri estratti del Million day, giorno per giorno.

Million Day: i dati delle ultime estrazioni

Le estrazioni del Million Day non si fermano neanche questa settimana e procedono a fare compagnia ai tanti appassionati giocatori, sempre a caccia del milione di euro messo in palio anche oggi mercoledì 18 agosto 2021.

Saranno tanti i giocatori che continueranno a tentare la fortuna in questo mese di agosto puntando come sempre al milione di euro in palio. Il gioco del Million Day quindi non si ferma nemmeno oggi e continua la sua caccia al primo milionario di agosto 2021. Il mese di agosto infatti non è partito nel migliore dei modi dato che non ì stato ancora in grado di premiare nessun giocatore con il suo premio massimo.

Infatti dopo le notizie di quattro vincite nel mese di luglio verificatesi uno a Moiano, in provincia di Benevento in Campania venerdì 9 luglio e ben due a in Lombardia nello stesso giorno di domenica 11 luglio, successivamente è arrivata una nuova vincita a Cianciana in provincia di Agrigento il 14 luglio, il gioco non ha ancora premiato nessuno in questo caldo agosto 2021.

Il totale dei nuovi milionari si è infatti fermato a ben 178 vincite da ormai quasi un mese grazie alle ultime due vincite verificatesi sempre a luglio con l’ultima giocata vincente che si è verificata venerdì 23 luglio a Palermo, in Sicilia, con il fortunato giocatore che ha vinto un milione di euro grazie ad una giocata singola con solo 1€.

Le cinquine vincenti delle ultime estrazioni del Million Day

Dopo le ultime vinciteche vi abbiamo raccontato poco fa si continua con le estrazioni del Million Day alla ricerca di nuovi giocatori in grado di centrare la cinquina vincente.

Continuerà quindi come ogni giorno la caccia alla combinazione vincente anche in questa settimana, sperando che possa riservare delle nuove soddisfazioni ai giocatori.

Nella tabella in basso riportiamo adesso le estrazioni degli ultimi 7 giorni tenutesi nel Million Day, in modo da ricordare tutte le combinazioni estratte:

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio attivo in maniera anonima e gratuita ed è attivo e possibile da consultare dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16 dei giorni indicati.