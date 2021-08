Raz Degan contro il Grande Fratello Vip, Cristina Plevani lo difende: “Entra chi ha bisogno di visibilità”

Grande Fratello

Come dimenticare Cristina Plevani, vincitrice della storica prima edizione del Grande Fratello? L’ex concorrente è tornata a far parlare di sé entrando nella diatriba tra Raz Degan e Alfonso Signorini, tra cui sono volati stracci per la mancata partecipazione dell’ex modello al reality. Raz Degan ha definito il Grande Fratello Vip “una Casa piena di spazzatura“, scatenando le ire del conduttore. Cristina Plevani prende le parti del modello, commentando la differenza tra le prime edizioni, veri e proprie esperimenti sociali, e l’attuale versione Vip.

Cristina Plevani con Raz Degan contro il Grande Fratello Vip

Sono volati stracci sulla mancata entrata nella Casa del il Grande Fratello Vip di Raz Degan, ex fidanzato di Paola Barale e già concorrente in un’edizione de L’Isola dei Famosi, che ha vinto conquistando il pubblico.

Il modello ne ha dette di ogni sul reality, dichiarando che nemmeno per un milione di euro sarebbe mai entrato nella Casa: “La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano… il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare.

…. ora basta, vado a pescare“, ha scritto in un post Instagram.

A commentare dando ragione a Degan è stata Cristina Plevani, indimenticabile vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, nel 2000.

“Oggi non si entra in quella casa per fare un’esperienza. È finito da un po’ quel tempo. Oggi entra chi ha bisogno di visibilità e monetizzare (se non subito almeno quando esce, coi social). Fai bene ad andare a pescare“, ha commentato la bresciana.

Le accuse a Cristina Plevani e la risposta a tono

Il commento ha scatenato qualche critica nei confronti dell’ex gieffina, accusata di essere risentita perché ormai fuori dallo showbiz. Cristina Plevani risponde però alle accuse e mette in chiaro cosa ne pensa: “Ho fatto la migliore edizione della storia dei reality e dovrei essere arrabbiata perché non mi chiedono di fare il gif vip?

Ma vada a pescare anche lei va“, commenta, “Per essere importante nella vita devo essere un personaggio? Ai tuoi occhi magari“, replica a vari utenti.

Cosa fa oggi Cristina Plevani

La Cristina Plevani di oggi sembra aver trovato la serenità. Tornata a Iseo, paese sullo splendido lago dov’è nata, in provincia di Brescia, l’ex vincitrice del Grande Fratello è un’istruttrice di nuoto e di fitness acquatico, oltre a lavorare in un negozio di abbigliamento. Su Instagram tantissime foto della sua grande passione, lo sport, oltre ovviamente agli affetti con cui condivide la sua vita, gli amici e l’adorato cagnolino.

