Il bisbetico domato: la trama ed il cast del film con Adriano Celentano in onda questa sera su Rete4

Rete 4 giovedì 19 agosto 2021 propone il film Il bisbetico domato. La pellicola va in onda a partire dalle ore 21:30 con gli attori Adriano Celentano ed Ornella Muti.

La prima serata di Rete 4 per giovedì 19 agosto 2021 continua il ciclo di film dedicato al Molleggiato e propone la commedia romantica Il bisbetico domato. La pellicola per la regia di Castellano e Pipolo, sarà trasmessa a partire dalle ore 21:30 circa sul quarto canale della televisione. La trama, le curiosità ed il cast del film che vede come protagonisti la coppia collaudata formata da Adriano Celentano ed Ornella Muti.

Il bisbetico domato: il cast e le curiosità del film in onda giovedì 19 agosto 2021 su Rete4

Il bisbetico domato è un film italiano di genere commedia del 1980, diretto dalla storica coppia di registi formata da Castellano e Pipolo.

Il celebre duo ha firmato numerose commedie di successo a cavallo tra gli anni ’70 e ’80 segnando un’epoca del nostro cinema con titoli divenuti cult come Attila flagello di Dio con Diego Abatantuono ed ancora tanti altri.

I due registi segnarono una delle collaborazioni più note e redditizia del nostro cinema con l’attore e cantante Adriano Celentano, il protagonista della commedia in onda questa sera. Al suo fianco il poliedrico personaggio ha avuto la splendida Ornella Muti, una delle attrici più conosciute e capaci della sua generazione, capace di recitare per registi del calibro di Ettore Scola, Carlo Verdone, Paolo Virzì.

Nel film appaiono in piccole parti ma entrate nella storia della nostra tv, Marco Columbro, che interpreta l’autista che dà un passaggio a Elia e Lisa; Leo Gullotta, che interpreta il benzinaio; e Milly Carlucci nel ruolo di Renata, amica di Lisa.

Il bisbetico domato: la trama del film

Elia è un agricoltore restio alla vita sociale che ama lavorare in campagna isolato da qualsiasi tipo di altra forma di vita, soprattutto delle donne che lo rendono irascibile e scontroso. La sua tranquillità viene sconvolta quando contro il suo volere si imbatte nella bella Lisa, una giovane che ha subito il guasto della sua auto ed è in cerca di aiuto.

La ragazza, che si innamorerà dell’agricoltore, farà cambiare idea ad Elia sulle donne e sulla vita in condivisione anche se sarà proprio lei a prendere una svolta nella sua vita rinunciando al suo passato e tuffandosi nella loro storia in maniera del tutto inaspettata.