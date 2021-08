Gossip

Fiocco azzurro per Caterina Siviero, ex concorrente del Grande Fratello e ora mamma per la seconda volta: la prima immagine dopo il lieto evento

Fiocco azzurro per Caterina Siviero, mamma bis con la nascita del suo piccolo Carlos Andrea, secondogenito avuto dal compagno Marco Contini. L’annuncio del lieto evento è arrivato via social, accompagnato dalla prima dolcissima immagine del piccolo insieme a mamma e papà. Grande emozione per la famiglia, che accoglie a braccia aperte un maschietto dopo la primogenita Camilla (nata nel 2018).

Caterina Siviero mamma bis: è nato il figlio Carlos Andrea

“Mi scoppia il cuore“, ha scritto l’ex gieffina sul suo profilo Instagram per annunciare la nascita del secondo figlio dopo Camilla. Il piccolo Carlos Andrea è venuto alla luce oggi, 20 agosto, e ha pesato 4 chili.

“53 cm di puro amore, benvenuto amore di mamma e papà“, ha aggiunto Caterina Siviero nel suo dolcissimo post. “Noi stiamo benissimo – ha aggiunto –, è stato un parto meraviglioso, lacrime di gioia Ed è proprio vero ci si innamora per la seconda volta. Adesso non vediamo l’ora di fargli conoscere Camilla“.

Via Instagram è arrivato anche l’annuncio del compagno di Caterina Siviero, il calciatore Marco Contini: “La nostra famiglia è ora al completo… Si dice la prima volta non si scorda mai, tutto vero… ma nemmeno la seconda… ed è stato tutto così meraviglioso che non servono parole….

l’emozione oggi non ha voce… Grazie per quello che hai fatto, per la forza che hai e per la mamma che sei. Ti amo infinitamente. Benvenuto Carlos Andrea… sei vita“.

Caterina Siviero e l’esperienza al Grande Fratello 12

Classe 1985, originaria di Mestre, Caterina Siviero ha partecipato come concorrente al GF 12. “Ha una famiglia allargata composta dalla mamma, dal fratello Alberto, di cui ha detto “è la persona più importante della mia vita“, e dai fratelli nati dal secondo matrimonio del padre: Giovanni e Virginia.

I suoi genitori si sono separati quando lei aveva 4 anni e nel reality aveva spiegato così la sua storia familiare: “Con mio padre c’è pochissimo dialogo, abbiamo in comune solo il lavoro, mentre negli ultimi anni, sto recuperando il rapporto con mia madre…“. Ha deciso di entrare nella Casa più spiata d’Italia per “una sfida” con se stessa: “Vorrei avere il tempo di conoscermi e poi credo che tutto sia già scritto nel mio destino“.