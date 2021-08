TV e Spettacolo

Rai2 nella prima serata di Venerdì 20 agosto 2021 manda in onda Il mio incubo viene dal passato, che va in onda a partire dalle ore 21:20 circa. La trama del film.

Nella prima serata di venerdì 20 agosto 2021 il canale di Rai2 propone un thriller che ruota attorno all’amicizia tra due amiche che svelerà avere risvolti alquanto imprevisti. Il film Il mio incubo viene dal passato sarà trasmesso questa sera sul secondo canale del telecomando a partire dalle ore 21:20 circa. Ecco qualche anticipazione della trama e le informazioni sul cast della pellicola.

Il mio incubo viene dal passato: le informazioni sul film in onda oggi su Rai2

Il mio incubo viene dal passato (dal titolo in lingua originale di Nightmare Best Friend) è un film del 2018 di genere thriller che sarà trasmesso oggi venerdì 20 agosto 2021 per la prima volta sui piccoli schermi italiani.

Le protagoniste del film sono le due amiche di vecchia data Gina e Katy, interpretate rispettivamente da Jackie Moore e da Rosslyn Luke, mentre invece il cast si completa intorno a loro con Brandon Howell nei panni di Ray, Frank Gerrish in quelli di Bob, l’attrice Cathy Diane Tomlin interpreta Judy Jackson ed infine Seneca Paliotta a dare il volto a Carla Griggs.

Il mio incubo viene dal passato: la trama della pellicola

La trama del film è semplice ma nasconde segreti e svolte inaspettate che terranno il telespettatore attaccato allo schermo.

Dopo svariati anni Katy rincontra la sua storica amica del liceo Gina, con la quale è contenta di riallacciare i rapporti. Le due si riscoprono affiatate come un tempo ma Katy deve cedere il passo dell’entusiasmo ad una strana inquietudine, che si trasforma presto in un incubo quando l’amica Gina le presenta il suo attuale ragazzo Ray con il quale vuole mettere a segno un colpo.

I due si rivelano essere dei ladri pronti a coinvolgere la stessa Katy nel loro prossimo colpo, dato che la coppia vuole fare un colpo presso il posto di lavoro di quest’ultima che avanzerà il suo rifiuto e finirà per essere ricattata attraverso il rapimento della sua famiglia.