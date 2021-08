Il prezzo della vendetta: il film tedesco in onda questa sera sabato 21 agosto in prima tv assoluta su Rai2

TV e Spettacolo

Il weekend di Rai2 si tinge di giallo con un thriller tedesco mai andato in onda sui nostri piccoli schermi. Arriva infatti sul secondo canale della televisione a partire dalle ore 21:20 circa il film Il prezzo della vendetta, che racconta la storia di Luisa, una donna che vede invasa la sua privacy e poi cambiata la sua vita in un breve lasso di tempo.

Il prezzo della vendetta: le curiosità ed il cast della pellicola

Il prezzo della vendetta è un film tedesco del 2018 per la regia è di Viviane Andereggen. Il suo cast è composto da Rosalie Thomass che interpreta Luisa la protagonista di questa storia, ed ancora a completare il pool di attori vi sono Katja Lechthaler, Verena Altenberger, Johann von Bülow, Johanna Gastdorf, Elisabeth Wasserscheid, Natalia Rudziewicz, Nico Marischka, Leo Bilicky, David Altman, David Baalcke, Bernd Dechamps, Angelika Fink, Thomas Gräßle, Gottfried Michl.

Il prezzo della vendetta: la trama del film in onda questa sera in tv

Luisa è una insegnante di un piccolo paese che vede sconvolta la sua normalità di punto in bianco, sparendo nel nulla e lasciando dietro di sé delle misteriose tracce.

La maestra conduce una vita regolare insegnando ad una classe di bambini delle volte troppo vivaci che le danno da fare, soprattutto nelle contestate valutazioni che i genitori faticano ad accettare.

Un giorno infatti deve confrontarsi con un padre dei suoi alunni che la giudica troppo severa con il figlio, senza però che la discussione abbia delle conseguenze particolari. Le cose cambiano quando in seguito ad una sua foto intima messa in rete da non si sa chi, Luisa finisce con il doversi occupare da sola della questione fino a sparire nel nulla lasciando dietro di sé, a casa sua, un coltello ed una lunga scia di sangue.