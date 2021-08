Lo scandalo Kennedy: la trama ed il cast del film in onda questa sera sabato 21 agosto 2021 su Rai3

TV e Spettacolo

Rai3 propone oggi sabato 21 agosto intorno alle 21:20 in prima visione assoluta il film Lo scandalo Kennedy. Scopri qui su The Social Post tutte le curiosità e la trama della pellicola.

La proposta di Rai3 per questo ennesimo caldo sabato di agosto è un film che riguarda la vicenda contorta di una delle famiglie più potenti e conosciute di sempre degli Stati Uniti d’America. Il titolo del film è Lo scandalo Kennedy e sarà trasmesso nella prima serata del 21 agosto intorno alle 21:20 sul terzo canale del telecomando.

Lo scandalo Kennedy: le curiosità ed il cast del film in onda oggi su Rai3

Lo scandalo Kennedy (noto in lingua originale con il titolo di Chappaquiddick) è un film di genere drammatico del 2017 diretto da John Curran, regista e sceneggiatore statunitense qui alla sua ultima fatica cinematografica, che viene trasmesso per la prima volta in Italia quest’oggi sabato 21 agosto 2021.

La pellicola narra le vicende che scaturirono dal famoso incidente di Chappaquiddick che coinvolse una delle famiglie più note della storia degli Stati Uniti d’America. La narrazione, ovviamente romanzata ma quantomeno fedele in alcune dinamiche, ruota intorno alla famiglia Kennedy e vede nei ruoli dei protagonisti l’attore Jason Clarke, nei panni di Ted Kennedy, l’attrice Kate Mara, ad interpretare la sfortunata Mary Jo Kopechne, ed ancora gli attori Ed Helms, Bruce Dern, Jim Gaffigan e Taylor Nichols a completare il cast della pellicola.

Lo scandalo Kennedy: la trama del film

La narrazione della vicenda parte dal luglio del 1969 e vede un Ted Kennedy considerato dalla stampa del suo paese sempre un passo indietro rispetto ai fratelli, ormai defunti, John e Bobby.

Dopo aver dato una intervista ad una emittente televisiva, decide di improvvisare una festa con degli amici ed alcune ragazze, che ruotavano nello staff de fratello, quella sera stessa sull’isola di Chappaquiddick. Ad un certo punto della festa però Ted si allontana con Mary Jo per fare un giro in auto, nel tentativo di farla entrare nel proprio entourage.

Il politico, alla guida del mezzo, finisce per perdere il controllo della vettura e nell’incidente la donna ha la peggio e finisce per morire. Ted, preso dall’ansia di dover gestire la situazione a livello mediatico, decide di non denunciare l’accaduto e lascia il luogo dell’incidente senza avvertire le forze dell’ordine.

Sarà questo l’inizio di una della vicende giudiziarie più controverse di quegli anni che vedranno la famiglia Kennedy al centro dello scandalo nel tentativo di non far scontare a Ted la pena che gli spetterebbe, mettendosi contro tutta l’opinione pubblica.